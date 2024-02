Incertitudinea naște monștri pe piața de energie: Un furnizor vine cu un preț uriaș, de 7 lei/kWh, pentru populație, după ce expiră plafonarea

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Un furnizor de energie electrică a venit cu un preț gigantic, de 7.000 de lei/MWh, care ar urma să fie în vigoare după ce prețul plafonat nu se va mai aplica în oferta sa făcută clienților casnici, iar acest exemplu ilustrează incertudinea care planează asupra viitoarelor prețuri care ar urma să fie plătite de populație după momentul ridicării plafonării

“Pentru înlăturarea oricăror neînțelegeri ulterioare, prețul energiei electrice active este valabil și aplicabil EXCLUSIV pe perioada de aplicare a prevederilor OUG nr. 27/18.03.2022 cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin O.U.G 119/2022 și Legea 357/2022 de aprobare și completare a O.U.G 119/2022.

Părțile convin faptul că, după încetarea măsurilor de plafonare aplicabile clienților finali din piața de energie electrică, Prețul energiei electrice active se stabileste conventional la nivelul a 7 lei/kWh (pretul energiei electrice active fara TG), la care se adaugă celelalte taxe și tarife reglementate, în vigoare la momentul facturării, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la contractul încheiat între părți”.

Așa scrie într-o ofertă tip de furnizare de energie electrică pentru casnici, din comparatorul ANRE, unde prețurile sunt într-adevăr plafonate. Oferta vine din partea unui furnizor român, Getica 95, controlat de omul de afaceri Viorel Tudose.

Nu știm dacă acel preț enorm, de 7.000 de lei/MWh, a fost trecut în ofertă tocmai pentru ca aceasta să nu fie accesată de cineva sau dacă este o măsură de precauție a furnizorului în fața necunoscutului, dar acest exemplu este încă unul care arată incertitudinea din piața de energie pe măsură ce se apropie 31 martie 2025, moment la care mecanismul de plafonare a prețurilor expiră.

Ce spune legea

Schema de plafonare a prețurilor presupune existența a trei plafoane maxime de preț, de 0,68, 0,80, respectiv 1,3 lei/kWh, în funcție de consum, prețuri care trebuie practicate până la 31 martie 2025. Potrivit legii, clientul plătește cel mai mic preț dintre următoarele trei: prețul contractual, prețul maxim plafonat și suma dintre costul de achiziție și marja fixă de furnizare, reglementatată. Asta până la 31 martie 2025, după care nu se mai știe nimic. Contractele se încheie însă pe perioade de un an, și apare întrebarea legitimă se va întâmpla cu prețul unui contract încheiat, să zicem la 1 iulie 2024 pentru un an? Omul va plăti prețul cel mai mic dintre cele trei până la 31 martie 2025, dar între 1 aprilie și 31 iunie 2025 cât va plăti?

Legea mai spune și altceva. Și anume că, în perioada de până la 31 martie 2025 (când expiră schema de plafonare), ofertele pentru clienții casnici sunt făcute obligatoriu la un preț care nu poate fi mai mare decât cel maxim plafonat – furnizorii trec acum în oferte acest preț, sau, în situații mai rare, sunt oferte cu preț sub plafonul “mare” de 1,3 lei (cazul Hidroelectrica e notoriu).

Nu este însă deloc clar ce se întâmplă cu un contract în derulare după acea dată și nici ce se întâmplă dacă schema de plafonare se ridică mai devreme. La ce preț vă va factura furnizorul?

Trebuie spus și că renunțarea la schema de plafonare înseamnă, în teorie, și renunțarea la mecanismul de achiziție centralizată, în care furnizorul primește mare parte din energia destinată clienților la prețul reglementat de 450 de lei/MWh de la marii producători. Deci furnizorul trebuie să își asigure apoi energia din piață, însă, în România practic nu mai există piață, cu excepția celei spot, unde se tranzacționează de azi pe mâine. Nu există decât foarte puține tranzacții cu livrare în viitor, și, ca atare, nu există nici preț la care furnizorul să se raporteze, cu excepția celui spot, atunci când face oferta.

Așadar, furnizorul nu prea știe ce să facă. Getica a ales să scrie acel preț fix enorm și, desigur, de neacceptat de vreun client – se poate muta însă oricând la alt furnizor, dar trebuie totuși să fie atent și să o facă înainte de perioada în care va începe să se aplice acel preț. Alți furnizori au ales alte soluții. Fie nu au trecut niciun preț viitor (dar spun că se va modifica) fie au legat prețul viitor de prețul spot. Caz în care deja avem un contract cu preț variabil, fluctuant de la o lună la alta.

“Dacă plafoanele de prețuri legale prevăzute de OUG 27/2022 sau orice alt act normativ care înlocuiește OUG 27/2022 vor fi ajustate, noi avem dreptul de a aplica plafoanele ajustate, sens în care te vom informa pe site-ul www.eon.ro sau în contul tău E.ON Myline. În urma unei astfel de informări trimisă de către E.ON, noile prețuri astfel cum rezultă din informarese vor aplica fără a fi nevoie de încheierea unui act adițional”, scrie E.On, un furnizor mare pentru populație în oferta sa curentă.

“Prețul energiei electrice (inclusiv Tg) reprezintă prețul rezultat ca diferență între prețurile plafonate cu TVA, conform OUG119/2022 și tarifele reglementate de transport,Tl, serviciul de sistem, tarifele de distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA-ul, în vigoare la data prezentei oferte.

În situația în care legislatia in vigoare se va modifica, condițiile de furnizare a energiei electrice (inclusiv prețul) se vor corela cu prevederile legislative, fărăa fi necesară transmiterea/semnarea unui act adițional sau a unei informări prealabile în acest sens”, scrie și Electrica Furnizare, cel mai mare furnizor pentru casnici.

“Preţurile finale de contract se vor aplica pe durata de valabilitate a OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, iar orice modificare adusă plafoanelor pe durata de valabilitate a acestor acte normative va conduce automat la actualizarea prezentelor condiții economice. În măsura în care OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare va fi abrogată, începând cu ziua următoare abrogării, prețul final facturat va fi calculat, temporar, până la momentul intrării în vigoare a noilor condiții economice, prin însumarea:

a) prețului energiei electrice active fară TG reprezentat de media ponderată dintre i) valorile orare ale preţurilor înregistrate pe Piaţa pentru Ziua Următoare (valorile ROPEX_DAM_H publicate pe site-ul www.opcom.ro) și ii) cantitatea orară de energie electrică consumată aferentă preţurilor orare respective înregistrate pe ROPEX_DAM_HPZU, medie ponderată la care se adaugă un cost de tranzacţionare de 10% RON/MWh;

b) tarife reglementate stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi/sau alte autorităţi competente”, scrie în ofertă MET România Energy, un alt furnizor.

Iar exemplele pot continua.

Potrivit unor surse apropiate situației, ANRE verifică în aceste zile toate ofertele de furnizare de energie electrică din comparator.

Mai e timp?

Momentan, în condițiile în care decidenții au tot repetat că nu se renunță la schema de plafonare și nu se modifică plafoanele până la data stabilită, 31 martie 2025, aceste adnotări din oferte cu prețurile post-plafonare nu au prea multă valoare, pentru că mai este mai mult de un an până atunci, iar contractele noi se încheie de regulă pe un an. Dar de la 1 aprilie încolo, când se vor face noile oferte cu contracte pe un an, va exista o problemă, deloc mică – la ce preț va fi facturat clientul în perioada contractuală rămasă după 1 aprilie 2025?

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit chiar luna trecută despre ce se va întâmpla când schema de plafonare nu va mai fi valabilă. El a repetat că atât piața în ansamblu, cât și întregul lanț, doresc o abordare graduală a măsurilor de ieșire din această schemă de compensare și plafonare. „Dacă am apela la o măsură bruscă, s-ar îngrămădi furnizorii de energie electrică, gaze naturale şi iarăşi ar duce la o creştere de preţuri, deci va fi o ieşire etapizată, foarte bine gândită”, a spus atunci Burduja.

În mod concret însă, nu există până acum niciun document, măcar de dezbatere publică al autorităților, cu propuneri pentru cum se va ieși din schema de plafonare.