Încet, dar… sigur, România se depopulează

Din păcate, România se depopulează an de an, și asta doar dacă privim sporul natural, să nu mai vorbim de cei care părăsesc, an de an, țara. În 2023 în România sporul natural a fost de minus 87.647 persoane, conform Institutului Național de Statistică. Cu alte cuvinte, avem cu 87.647 persoane mai puțin la finele anului 2023 decât în 2022. Iar acest proces de depopulare continuă, astfel că în ianuarie 2024 suntem mai puțini cu încă 10.984 de persoane, repet, fără a pune la socoteală pe cei care părăsesc țara pentru a-și găsi un rost în lume. Și cum ar fi altfel când numărul de șomeri crește, astfel că în ianuarie 2024 a ajuns la 239.800 de șomeri față de 235.600 în decembrie 2023, indicii producției industriale în ianuarie 2024 față de ianuarie 2023 au fost la 96%, de altfel acești indici au fost sub anul 2022 lună de lună, cu excepția lunii octombrie 2023 față de octombrie 2022, când a fost de 100,3%.

De asemenea, indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piața internă și externă) au fost în 8 luni din anul 2023 mai mici decât în 2022. Asta ne arată că avem o problemă cu economia națională. În același timp, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata și cel cu amănuntul a crescut în ianuarie 2024 față de ianuarie 2023 cu 1%, asta în condițiile în care rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2022 – decembrie 2022) a fost 10,4% (sursa: Institutul Național de Statistică). Deci, cantitativ avem o reducere a mărfurilor vândute, ceea ce ne arată că a scăzut puterea de cumpărare a populației. De altfel, chiar și prestările de servicii către populație au crescut în ianuarie 2024, comparativ cu ianuarie 2023, numai cu 1,6%, chiar în condiții de inflație de 10,4%, așa cum spuneam mai sus.

Cifrele nu arată bine pentru România, de aceea mulți români părăsesc țara, iar cei care rămân ezită să-și crească numărul de membri ai familiei. Nu știu ce-i așteaptă în viitor. Nu avem predictibilitate în legislația fiscală, în special și în legislație, în general. Astăzi este valabilă o lege, mâine o schimbăm. Cum să-și planifice tinerii o familie dacă ei nu știu cu ce bani vor rămâne net, în mână, cum se spune, dacă legislația fiscală, respectiv taxele și impozitele, se poate schimba de la o zi la alta? Cum să-ți mărești numărul de membri de familie când toată lumea, începând cu oficialii guvernamentali, cei de la OECD, Banca Mondială, FMI, U.E., specialiști în economie, spun că din 2025 vor crește drastic impozitele și taxele? În aceste condiții de nesiguranță nu ne mirăm că ne depopulăm, iar acest lucru va avea consecințe grave. Nu folosesc cuvinte mari, dar este vorba de însăși existența noastră ca popor. Într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, bineînțeles!