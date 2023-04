Inculparea lui Donald Trump: New Yorkul, în fața unui proces istoric

Întreaga Americă este cu ochii ațintiți către New York. Sosit luni seară la Trump Tower, fostul președinte american trebuie să compară în fața justiției penale sub acuzația de a fi cumpărat tăcerea unei actrițe de filme porno privind o relație extraconjugală. Începe – este opinia generală – un lung drum judiciar. Jurnaliștii americani au relatat că, imediat după aterizarea la New York, el s-a deplasat direct la Trump Tower, unde zeci de susținători se aflau deja mobilizați în fața imobilului. Primarul democrat al orașului, Erick Adams, a avertizat deja cu măsuri împotriva provocătorilor de dezordini și violențe. Aceste avertismente au venit după ce pe rețelele de socializare au apărut apeluri către suporterii lui Donald Trump, chemându-i la manifestațiile de la New York în sprijinul ”fostului și viitorului președinte”. Avertismentele lui Erick Adams au fost însoțite de o măsură severă vizând asigurarea securității orașului: punerea în stare de alertă a 55.000 de membri ai forțelor de ordine.

Un proces fără precedent

New Yorkul este, astfel, începând de marți, teatrul unui proces unic în istoria Statelor Unite, intentat unui fost președinte. Miliardarul Trump, în vârstă de 76 ani, în continuare candidat la postul de președinte republican al Americii, apare în fața tribunalului din Manhattan pentru a afla toate acuzațiile ce-i sunt aduse. La fel ca orice acuzat obișnuit, fostul locatar al Casei Albe va trebui să-și prezinte identitatea, profesia și să se supună realizării celebrelor fotografii față și două profiluri. O situație pe care Donald Trump a calificat-o drept ”vânătoare de vrăjitoare”. ”Marți, 4 aprilie”, a declarat pentru France Presse avocatul lui Trump, ”este în opinia mea, ziua în care statul de drept în Statele Unite a murit”. Imediat după încheierea ritualului judiciar, Donald Trump are în plan revenirea în Florida, unde marți seară urmează să facă o declarație.