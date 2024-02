Integrarea copiilor refugiați din Ucraina, la doi ani de la începerea conflictului

Numărul celor care participă la activități educaționale în România a crescut cu 37% de la începutul anului școlar. Peste 20.000 de copii au, însă, statul de “audient”

Studiu World Vision România

Cu aproape 37% a crescut, de la începutul anului școlar și până în prezent, numărul minorilor ucraineni care participă la activități educaționale în școlile din România, aspect evidenţiat în cadrul unui eveniment organizat de Fundația World Vision România luni, 26 februarie, la Liceul Româno-Finlandez din București. Evenimentul a fost dedicat incluziunii școlare a copiilor refugiați din Ucraina în sistemul de educație românesc și a reunit autorități, experţi în domeniul educaţiei şi refugiaţi ucraineni.

Evenimentul a debutat cu o expoziție în cadrul căreia au fost vernisate lucrări artistice realizate de copii români și ucraineni. Tema expoziției a fost “Ce ne unește?”, iar copiii au integrat în lucrări concepte precum pacea, școala, dar și visele lor.

Copiii din cadrul Consiliului Consultativ al World Vision România au prezentat rezultatele raportului „Spotlight on children and youth: experiences and perceptions of displaced Ukrainians”. Raportul a fost prezentat de Mara Surugiu, membră în Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision Romania și Novakovskyi Hlieb, elev la Școala Finlandeză. Acesta prezintă analiza discuțiile din cadrul a 13 focus grupuri la care au luat parte copii și tineri, cu vârstele între 8 – 19 ani, localizați în Ucraina, România, Moldova, Georgia, iar obiectivul principal este de a înțelege percepția copiilor ucraineni asupra bunăstării lor, integrarea în medii noi, acces la educație

Raportul evidențiază aspecte importante pentru incluziunea și adaptarea copiilor refugiați în școlile din România, dintre care siguranța și stabilitatea copiilor, nevoia de conexiuni sociale și de menținerea legăturilor cu familia, dar și dificultățile legate de adaptarea la sistemul educațional și provocări legate de identitatea culturală.

Rezultatele arată că prezența familiei și menținerea prieteniilor sunt vitale pentru bunăstarea copiilor, iar în România, în ciuda barierei lingvistice, copiii au raportat că se simt „primiți cu brațele deschise”. Unii copii mai mari au observat cazuri de atitudini negative, dar le-au recunoscut drept excepții.

Copiii mai mici (10-14 ani) au avut tendința de a vorbi mai mult despre împrejurimile imediate, activitățile zilnice, interacțiunile personale și modul în care acestea le influențează starea de spirit. Preocupările lor au fost adesea despre experiențele școlare și interacțiunea cu prietenii. Copiii mai mari (15-17 ani) au adus în discuție perspective viitoare, calitatea educație, diferențe culturale și – mai des decât copiii mai mici – și-au exprimat dorința puternică de a se întoarce în Ucraina. Aceste diferențe bazate pe vârstă au fost similare și evidente în toate locațiile. Sinteza raportului poate fi găsită aici: https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2024/02/Study-experiences-and-perceptions-of-displaced-Ukrainians.pdf. Raportul integral: https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2024/02/UCR-Children-and-Youth-Perceptions-FINAL.pdf.

Cu ajutorul Inteligenței artificiale, World Vision România a dezvoltat un videoclip prin care arată tactici de integrare a copiilor ucraineni în școlile din România, pe care le pot desfășura atât copiii români, cât și cei ucraineni. Video-ul poate fi vizionat aici:



Cum a evoluat numărul de copii înscriși în sistemul de învățământ românesc

90% dintre copiii ucraineni refugiați de vârstă școlară stabiliți pe teritoriul României erau înscriși în sistemul de învățământ, potrivit datelor UNHCR. Asta înseamnă peste 32 de mii de copii ucraineni. Dintre aceștia, însă, peste 20 de mii de copii au statutul de “audienți”, ceea ce înseamnă că participă la activități școlare, dar nu sunt înregistrați ca elevi, deci nu sunt evaluați oficial după sistemul și curriculumul românesc, a mai transmis Fundația World Vision România.

Totuși, este important de menționat că numărul minorilor ucraineni care participă la activități educaționale în școlile din România a crescut cu aproape 37% de la începutul anului școlar și până în prezent. Una dintre explicațiile acestei creșteri o reprezintă stimulentele financiare oferite de Guvernul României pentru familiile ucrainene care își trimit copiii la școală. Pe de altă parte, acești copii se confruntă în continuare cu provocări precum lipsa de cadre didactice care să poată preda în limba ucraineană și nevoia de adaptare a curriculumului din România în limba ucraineană, atrage atenția World Vision România.

Cum continuă educația pentru copiii ucraineni în centrele Happy Bubble

Centrele Socio-Educative Happy Bubble, dezvoltate de Fundația World Vision România, răspund nevoilor menționate mai sus. Mai exact, acestea sunt spații prietenoase organizate pentru a oferi zilnic servicii socio-educative copiilor ucrainieni refugiați și familiilor acestora.

De la activități de integrare în comunitatea gazdă care să faciliteze integrarea copiilor la școală, prevenirea abuzurilor, învățarea limbii române, la consilierea pentru integrarea socio-profesională a părinților.

De la începutul războiului și până în prezent fundația a realizat opt centre Happy Bubble unde peste 1000 de copii ucraineni sunt înscriși. Trei centre se află în București, iar câte unul a fost înființat și în fiecare dintre următoarele județe: Cluj, Vâlcea, Constanța, Suceava și Iași.

În cadrul centrelor, fundația desfășoară un program de educație timpuri pentru preșcolari care se axează pe deprinderile de viață independentă, respectiv un program de tip after-school pentru copii cu vârste între 6 și 18 ani. Aici, se oferă sprijin copiilor înscriși în sistemul formal de învățământ din Ucraina pentru accesarea orelor online, precum și ajutor pentru efectuarea temelor, activități remediale și cursuri de limba română.

Totodată, în cele opt Happy Bubble-uri se organizează activități de educație non-formală precum workshop-uri de Arts & Crafts, cluburi de literatură, educație financiară, storytelling, activități pentru protecția mediului și pentru promovarea schimbului intercultural și vizionarea de filme educative.

O altă componentă importantă este suportul psihologic și protejarea sănătății mintale care include: terapie prin artă, sesiuni de informare despre bullying și securitatea cibernetică, învățarea socio-emoțională etc. Mai mult, World Vision România oferă masă caldă/ snack-uri pentru copiii înscriși în centrele Happy Bubble.

Pe de altă parte prin parteneriate locale, sunt spriniți să acceseze sistemul de educație formal peste 200 de copii ucraineni din patru școli din București și Constanța.

În cei doi ani de război, World Vision România a oferit sprijin umanitar pentru peste 300 de mii de ucraineni aflați pe teritoriul României, dintre care jumătate copii.

Intervenția fundației s-a desfășurat pe mai multe planuri: de la serviciile de integrare și educative, la cele de consiliere psihologică, protecție, locuire și acoperirea altor nevoi de bază (produse sanitare, de igienă, alimente și altele).