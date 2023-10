Joe Biden anunță continuarea construirii zidului de la frontiera cu Mexicul

Președintele american a făcut acest anunț la sfârșitul săptămânii trecute, asumându-și riscul de a întâmpina unele dificultăți, având în vedere că acum el are o schimbare importantă de poziție. Presa reamintește că prima decizie luată după instalarea sa la Casa Albă a fost oprirea construirii zidului respectiv, inițiată de predecesorul său, Donald Trump. La vremea respectivă, Joe Biden considera acest zid ca fiind ineficace. Decizia actuală o justifică cu un motiv cel puțin greu de înțeles. Spune că banii pentru construcția respectivă sunt deja alocați de Congresul american în mod special pentru construcția zidului și nu se mai poate schimba nimic. Secretarul pentru Securitatea internă, Alejandro Mayorkas, reia această explicație, dar subliniază că, în prezent, este o nevoie imediată de a se construi bariere fizice și drumuri în proximitatea frontierei, pentru împiedicarea intrării ilegale pe teritoriul american. Republicanii au făcut din aceste probleme teme puternice pentru campania în vederea alegerilor prezidențiale din 2024. Administrația se află, deci, sub o puternică presiune politică legat de acest subiect. Concomitent, Joe Biden se află sub presiunea propriilor prieteni: primarii marilor orașe New York și Chicago, care spun că nu mai pot face față să primească și să cazeze marele număr de migranți.

Au loc totuși unele demersuri ale Administrației americane în Mexic sau în Venezuela, țări de unde provin mii și chiar zeci de mii de imigranți ilegali pe teritoriul Statelor Unite. Recent, secretarul de stat Antony Blinken s-a deplasat în Mexic pentru un dialog la înalt nivel, prilej cu care subiectele abordate au fost traficul de droguri și migrația masivă a mexicanilor în Statele Unite. Din punctul de vedere mexican, zidul inițiat de Donald Trump nu a împiedicat niciodată migrația, indiferent pe ce cale, inclusiv prin modalități periculoase. În opinia ministrului mexican de externe, Statele Unite ar trebui mai degrabă să investească în țările de unde vin migranții, eliminând astfel cauzele fenomenului. În ce privește imigrația masivă a venezuelenilor – ultimele rapoarte semnalând că numai în luna septembrie în Statele Unite au sosit în jur de 50.000 – înalții responsabili ai administrației americane au anunțat reluarea zborurilor directe pentru repatrierea celor veniți ilegal pe teritoriul Statelor Unite. În urma unor discuții, se pare că autoritățile venezuelene sunt de acord să-și reprimească cetățenii expulzați din Statele Unite. La ora actuală, în Statele Unite se află aproximativ 500.000 venezueleni.