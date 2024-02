Klaus Iohannis: Fermierii români au, în esență, aceleași probleme precum cei din Franța, Germania, Belgia, Italia. Nu este nimic nou. Culoarele solidarității nu afectează agricultura din România

Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro)

Fermierii români au, în esență, aceleași probleme ca și fermierii din Franța, din Germania, din Belgia, din Italia, a declarat președintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, în marja participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Klaus Iohannis: Nu putem să ne întâlnim în Bruxelles-ul care este aproape blocat de proteste și să nu vorbim despre fermieri

Președintele României a confirmat că Bruxelles-ul „este aproape blocat de proteste”.

„Vom avea o discuție mai largă despre ajutorul pe care dorim să îl dăm Ucrainei, vom avea o discuție principială despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și, cu siguranță, vom avea o discuție despre ce se întâmplă cu protestele fermierilor”, a declarat Klaus Iohannis.

„Nu putem să ne întâlnim în Bruxelles-ul care este aproape blocat de proteste și să nu vorbim despre aceste lucruri, însă aici trebuie să vă spun, de aseară, deja am găsit câteva chestiuni care pot fi rezolvate destul de ușor pentru a veni în sprijinul fermierilor. Aceste chestiuni au fost discutate pur informal aseară și, cu siguranță, astăzi, în Consiliu, vom primi câteva informații. Nu cred că vom putea lua efectiv o decizie și nici nu cred că este nevoie de o decizie a Consiliului pentru a înlesni câteva măsuri pentru fermierii europeni”, a adăugat șeful statului.

Ce a spus despre fermierii din România

Întrebat despre protestele din țara noastră, președintele Klaus Iohannis a afirmat: „Fermierii români au, în esență, aceleași probleme ca și fermierii din Franța, din Germania, din Belgia, din Italia. Este vorba de felul cum sunt alocate subvențiile, despre cât pot folosi din terenul arabil ș.a.m.d., în contextul în care aceste discuții au fost încheiate practic în anul 2020, deci nu este nimic nou, însă trebuie să știți că, de când s-a decis acest lucru, în fiecare an până acum s-au dat derogări. Acum ar fi primul an când nu se dau derogări și fermierii simt aceste lucruri. Vom vedea cum poate Comisia să vină cu anumite proceduri de ameliorare”.

„Culoarele solidarității nu afectează agricultura din România și vreau să subliniez foarte clar acest lucru. Noi am deschis aceste culoare fiindcă suntem conștienți că Ucraina are nevoie de acest ajutor și România poate să ofere acest ajutor fără a fi în detrimentul fermierilor români. Astă-toamnă, vă amintiți, chiar când am fost la Națiunile Unite, am negociat soluții, Guvernul le-a pus în aplicare la noi și nu au fost comercializate produse care trec prin România. Nu a fost afectată piața românească de produsele care doar tranzitează România”, a mai declarat președintele Klaus Iohannis.