Kremlinul vrea să ”consulte” populația pentru fixarea frontierelor regiunilor anexate

Rusia va ”consulta” populația pentru stabilirea frontierelor noilor regiuni ucrainene anexate Herson și Zaporojie, din sudul țării, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Precizarea a venit după ce presa a cerut precizări dacă Rusia anexează în totalitate aceste regiuni sau doar părțile ocupate de trupele ruse. Donețk și Lugansk au fost anexate în totalitate, Moscova recunoscând încă din februarie suveranitatea regimurilor separatiste proruse, chiar înaintea invaziei ruse. Kremlinul a indicat săptămâna trecută că frontierele regiunilor Herson și Zaporojie au nevoie să fie ”clarificate”.

Conform grupului de reflexie american ISW (Institute for the Study of War), Moscova controlează 72% din suprafață regiunii Zaporojie, și circa 88% din regiunea Herson. Rusia s-a grăbit să organizeze așa-zisele referendumuri – categoric denunțate de Kiev și aliații lui occidentali – după contra-ofensiva trupelor ucrainene care a forțat armata rusă să cedeze mii de kilometri de teren.