Kuldeep Kaushik, numit Chief Executive Officer al NN în România

NN Group anunță numirea lui Kuldeep Kaushik în funcția de CEO al NN în România, începând cu data de 1 noiembrie 2021, mandatul său fiind supus aprobării autorităţilor locale. Kuldeep preia conducerea de la Gerke Witteveen, Chief Financial Officer al NN în România, care a deținut rolul de CEO interimar în ultima perioadă.

Kuldeep se alătură NN Group venind de la AXA International & New Markets, unde a deţinut rolul de Chief Operating and Transformation Officer începând din 2017, desfăşurând-şi activitatea în Madrid, Spania. În cel mai recent rol, a coordonat activitatea de transformare a experienţei clienților şi a operaţiunilor de business, având o contribuţie relevantă în implementarea strategiei de dezvoltare bazată pe tehnologie, date și inovaţie, în peste 20 de țări. Anterior, Kuldeep a deținut diverse roluri în cadrul AXA Hong Kong, biroul regional din Asia și în sediul central, fiind responsabil de dezvoltarea strategiei de business şi coordonarea activităţilor de operațiuni și IT.

Kuldeep deţine un MBA de la HEC Paris și studii în inginerie urmate la NIT Durgapur, India.

În calitate de CEO al NN în România, Kuldeep va coordona echipa locală și se va concentra pe consolidarea creșterii business-ului pe piața din România.