Liberalii, listă comună la europarlamentare cu PSD după ce, în noiembrie anul trecut, votau în unanimitate că „PNL va merge singur în alegerile din 2024”. Stoica (USR): PNL-iștii au ajuns să se milogească de Ciolacu pentru comasare

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

Deputata USR Diana Stoica i-a ironizat pe PNL-iști, pentru că „se milogesc” de liderul PSD Marcel Ciolacu să comaseze alegerile.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, în contextul în care PNL negociază cu PSD să candideze pe liste comune la europarlamentare, asta deși în ședința Biroului Politic Național (BPN) din 3 noiembrie liberalii au votat că vor merge singuri la alegerile din 2024.

Stoica (USR), ironii la adresa PNL pe subiectul comasării alegerilor

Diana Stoica a spus că, spre deosebire de PNL, USR-ului nu-i e frică de votul românilor: „Cel care vrea comasare e PNL-ul, deci doar PNL se milogește de Ciolacu să facă comasare. Noi am zis de la început că e un atac la democrație. Nu comasarea, ci alegerile în două tururi îți oferă legitimitate la locale!”.

Cât despre faptul că PNL a decis, în noiembrie, că „va merge singur la alegerile din anul 2024”, iar acum se pregătește să candideze pe liste comune cu PSD la europarlamentare, deputata USR a afirmat: „Hârtia suportă orice”.

Stoica (USR): Nu-i nimic bun pentru români, e bun pentru PSD și PNL

„Taxe, inflația până la cer, ratele aproape s-au dublat, prețurile la alimente, cum ne-a spus și ministrul PNL de Finanțe, s-au dublat, deci nu e bine pentru români, e bine pentru PSD și PNL.

(Trebuiau) să nu bage taxă pe boala oamenilor, să nu avem de trei ori creșteri de taxe anul acesta, să nu avem un deficit bugetar excesiv pe cheltuieli cu salarii nesimțite, nu pe investiții, că nu avem deficit pe investiții, că asta ne-ar fi iertat oricine.

USR a propus deja de trei ani zero taxe pe salariul minim, asta ar fi adus 1.000 de lei în plus în buzunarul românilor”, a mai declarat deputata USR.

Diana Stoica a spus apoi că „s-a săturat” să fie „mințită” de premierul PSD Marcel Ciolacu: „Era să fac apoplexie de două ori săptămâna trecută când l-am ascultat”.