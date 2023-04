Litoralul românesc se deschide cu “prosopul de acasă”

După celebra “prezentare“ a turismului din România de la New York, unde standul țării noastre a fost promovat într-un fundal de pânză neagră, urmează un nou concept. Deschiderea oficială a Sezonului Estival pe Litoral va avea loc cu ”prosopul de acasă” și cu cu șezlong-ul din dotare. Aceasta este imaginea festivă la care să ne așteptăm în data de 1 mai. Operatorii economici care au câștigat licitațiile de atribuire a plajelor turistice nu pot să-și exercite drepturile cuvenite. Este o altă demonstrație a “conlucrării” dintre Ministerul Antreprenoriatului și Turismului cu Ministerul Mediului. În fapt, ABA Dobrogea Litoral întârzie nejustificat să predea plajele, spre folosință, actualilor chiriași. Prin urmare, orice amenajare, pentru a atinge un minim standard de calitate pentru un turism civilizat, este considerată ilegală. Oficialii nu dau nicio explicație, lucru care trădează lipsa de profesionalism. Licitațiile pentru sectoarele de plajă s-a făcut târziu, fără criterii de performanță. Operatorii economici cu activitate turistică, în special hotelierii, au fost marginalizați lăsând loc unei specule cu subînchirieri de parcele de plajă. Vinovați sunt cei care conduc, dacă într-adevăr conduc, soarta turismului românesc. Nu am văzut o implicare reală a ministrului Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Cadariu, în pregătirea deschiderii Sezonului Estival pe Litoralul Românesc. Așa s-a lăsat “strategia” de promovare turistică pe seama birocrației celor de la Ministerul Mediului care diriguiesc interesele Apelor Române, unde singurul criteriu de performanță este încasarea a 50 de procente din chirii pentru… întreținerea plajelor. Așa s-a ajuns în situația în care cei care doresc să exploateze plajele la standardele cerute de turiști să se roage de Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral să-și poată exercita drepturile de chiriași. Aici, ministrul Cadariu trebuia să intervină, măcar în Coaliția de guvernare, și să ajungă la un numitor comun cu cei de la Ministerul Mediului. Au avut dreptate reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră UGIR, când au subliniat că este nevoie de o schimbare urgentă pentru a demonstra, în mod real, că se respectă strategia de guvernare care stabilește că “turismul este ramură prioritară a economiei”. În ultima Adunare Generală a FPTR s-a cerut adoptarea unor măsuri urgente privind eficientizarea activității din turismul românesc, care urmează a fi propuse partidelor Guvernului și partidelor din Coaliție. Comunicatul oficial mai relevă modificarea substanțială a structurii autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului prin înființarea unei Autorități Naționale pentru Turism în subordinea unui minister cu buget considerabil (eventual Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) sau a Guvernului. În prezent, specialiștii FPTR, în colaborare cu specialiștii din turism din cadrul Coaliției de Guvernare, vor propune o organigramă cu aproximativ 180 -190 posturi de conducere și execuție. Cineva trebuie să răspundă pentru ce se întâmplă pe Litoral, unde asistăm la o încrengătură de interese despre care presa a scris pe larg. În rest, pe lângă răbdare în trafic, turiștii care se îndreaptă spre plajele Mării Negre trebuie să fie dotați cu prosoape, umbrele și șezlong de acasă. Cei de la recepția oricărui hotel vor trebui să răspundă la întrebarea “unde putem face plajă civilizat?” cu un sec “unde vreți”. Cu o condiție, turiștii să-și asigure singuri condițiile. Poate asta este strategia de dezvoltare a unei industrii turistice bazată pe adaptarea celor care pleacă în vacanță la condițiile promovate la nivel guvernamental. Pierderea de imagine, precum și văduvirea bugetului de stat de un venit substanțial nu contează. Cinic, adaptând situația la nivelul rural, debutăm sezonul turistic sub sloganul “Vacanță de 1 mai cu toaletă în spatele plajei”. Din păcate…