Living Rock, singurul festival de alternativ de la mare, anunță line-up-ul complet

Living Rock, singurul festival de rock alternativ de la mare, va avea loc în weekendul 20-22 august, pe una dintre cele mai frumoase plaje din România – plaja Tuzla.

Organizatorii anunță line-up-ul complet. Vița de Vie, Alternosfera, byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Coma, Grimus, Urma, Jurjak, Toulouse Lautrec, ZMEI3, Lucia, The Kryptonite Sparks, Pinholes, Rockabella, Dimitri’s Bats, Theodore (Grecia), Melting Dice, Alex and Fat Penguins sunt cei care vor face marea să răsune alternativ.

„Eram oricum nerăbdători să mai trăim încă o dată spiritul de festival (pe care anul trecut l-am ratat complet), dar căldura insuportabilă ne face să numărăm zilele până ajungem pe plajă. Vrem să ne răcorim cu briza și să ne aruncăm în apă, printre picături de muzică bună. Sau, cum bine zice byron, în valuri să ne scufundăm. Abia așteptăm să ne bucurăm de tot ce ne oferă festivalul”, a declarat Ilinca Ghișoiu, reprezentantul Magnetic Dream Events, organizatorul festivalului Living Rock, potrivit unui comunicat de presă.

Până la festival, nerăbdătorii se pot delecta cu o serie de interviuri în exclusivitate cu artiștii, #ALTSTORIES – unde membrii diferitelor trupe din line-up își pun reciproc întrebări, extrase aleatoriu. Răspunsurile inedite le dau ocazia fanilor să descopere secrete din viața artiștilor preferați. Primele trei episoade înregistrate de Living Rock, alături de partenerii de la glo, pot fi ascultate aici, aici și aici.

#ReciclareaFaceValuri

Reciclad`OR este partenerul green al evenimentului și completează componenta sustenabilă și alternativă a festivalului. Astfel, participanții sunt încurajați să recicleze la punctele de colectare selectivă, amplasate pe toată plaja Tuzla, pe tot timpul evenimentului. Cu ajutorul voluntarilor, organizatorii vor putea să-și respecte promisiunea de a lăsa totul așa cum a fost la sosirea participanților: plaja curată, nisipul fin și apa turcoaz. Mai mult, pe lângă activitățile de reciclare selectivă, participanții vor fi implicați în diferite activități eco friendly.

Acces festival & camping

Accesul la festival se va face pe bază de bilet de acces pentru o zi sau abonament pe trei zile, alături de certificatul de vaccinare sau test negativ de Covid. Abonamentul oferă acces gratuit în zona de camping a festivalului.

Biletele și abonamentele achiziționate anul trecut pentru ediția 2020 rămân valabile pentru ediția 2021.

Abonamentele și biletele sunt puse în vânzare pe: iabilet.ro – https://www.iabilet.ro/bilete-living-rock-2021-63843/, iar regulamentul de acces poate fi accesat la acest link: http://bit.ly/regulamentlivingrock. Mai multe detalii despre festivalul Living Rock se pot găsi pe pagina de facebook a evenimentului: https://web.facebook.com/events/542117120499162/

Festivalul Living Rock, unicul festival de alternativ de la mare, are ca scop promovarea scenei underground din România și sprijinirea artiștilor din zona de rock alternativ. Construit pe conceptul unic de combinare a rock-ului alternativ cu frumusețea Mării Negre, evenimentul are loc în aer liber, pe plaja Tuzla, una dintre cele mai frumoase plaje din România. Living Rock este organizat de Magnetic Dream Events, susținut de tazz by eMAG, glo, Kaufland, Jameson, Coca Cola, Reciclad’OR și Rock FM.