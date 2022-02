Mădălina Pavăl Live Orchestra, concert cu piesele de pe albumul „Roiesc” pe 5 martie, în București

Muzica lumii, muzică vie și acustică, muzică de film și muzică de dans, cu sonorități aflate la intersecția fină între clasic și tradițional, adunate într-un stil nou, stilul fel și fel – așa sună muzica făcută cu și pentru oameni de Mădălina Pavăl și Alexei Țurcan, alături de alți 11 muzicieni talentați. Împreună sunt Mădălina Pavăl Live Orchestra iar piese de pe albumul Roiesc vor putea fi auzite pe 5 martie, la concertul din București, în Control Club. Biletele sunt disponibile pe Eventbook. – arată un comunicat de presă.

„Am scris așa cum am trăit materialul, proiectul, procesul, vuietul ăsta. Nebunește. Și vrem să simțiți asta. Roiesc un dar pentru cei ce-s puși pe căutat. Și care vorbesc tare, răspicat, cu CAPS ȘI BOLD despre orice gând care pare trăsnit sau imposibil. Despre asta am cântat și vrem să vă luați o clipă și să roiți prin furtună cu noi. Când ați făcut ultima oară o noapte albă pentru un “cum ar fi dacă?”, spune Mădălina Pavăl.

În luna mai trupa plănuiește să lanseze Roiesc, care e nu doar primul album în această formulă, ci un întreg proiect muzical cu apetit pentru storytelling, care își dorește repunerea în valoare a tot ceea ce numim origini și rădăcini și care vorbește despre ceea ce construim acum și dăm mai departe. Roiesc e pentru toți cei care au uitat sau poate că nici nu s-au gândit de unde vin, și le așază bucățele din ei la loc, suflet cu suflet, până se formează un fagure din lucrurile acelea pe care ni le spunem doar în gând.

„Pentru mine, ROIESC e o joacă! M-am jucat cu o sumedenie de idei și sunete, am căutat cele mai îndrăznețe ritmuri și am aranjat povestiri-melodioare pentru fiecare dintre cele 13 voci ale trupei. E o stare magică când poți să creezi orice, te joci ar rezultatul e bucurie”, adaugă și Alexei Țurcan.

Așa cum o spune și numele (a roi – roiesc), fiecare element component al albumului, începând cu melodiile, zona vizuală, videoclipurile, evenimentele asociate, mesajele cheie transmise și asa mai departe, își propune să antreneze în jurul său o dezbatere despre amprenta culturală și tot ce ne reprezintă. 7 piese vor compune Roiesc, inclusiv povestea în două cântece Ieși Soare și piesa principală realizată pentru documentarul lansat în 2021, România Sălbatică.

Mădălina Pavăl Live Orchestra sunt Alexei Țurcan – acordeon și chitară, Raluca Stratulat – vioară, Ioana Turcu – flaut, Cristian Chirodea – tobe, Lucian Naste – chitară, Alex Corlan – bass, Diana Ciudin – vioară, Sarah Andreescu – vioară, Larisa Retegan – violă, Mihail Grigore – violoncel, Iacob Artin Panighiant – contrabas, Alice Hristodor – harpă și Mădălina Pavăl.

„Cântăm într-o formulă care mi se potrivește perfect, o formulă la care am visat încă de când am început Conservatorul, când am înțeles mai bine ce înseamnă să te omogenizezi și să fii în același glas cu cei cu care cânți. Despre asta este albumul Roiesc, despre împreună și despre cântec. Un album cu muzică lumească și noi care ne-am adunat, roim în jurul ei. Pentru mine e un proiect care vine ca o confirmare a faptului că visele trăznite pot deveni realitate, cu oamenii potriviți pe lângă tine. Noul album este despre cei care-s puși pe căutat, personal este albumul maturizării mele”, mai povestește Mădălina Pavăl.