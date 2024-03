Marcel Ciolacu: Principalul efort va fi în următoarele două săptămâni să îmbunătățim mecanismele care țin sub control prețurile la energie, gaze și alimentele de bază

Altă prioritate majoră, reorganizarea ANAF

Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro)

Principalul efort al Guvernului va fi în următoarele două săptămâni să îmbunătățească mecanismele care țin sub control prețurile la energie, gaze și alimentele de bază, a declarat premierul Marcel Ciolacu, joi, la începutul ședinței de la Palatul Victoria.

Marcel Ciolacu, despre ținerea prețurilor sub control la energie, gaze și alimente de bază

„Revenind la prioritățile momentului, vă anunț că principalul efort va fi în următoarele două săptămâni să îmbunătățim mecanismele care țin sub control prețurile la energie, gaze și alimentele de bază. Am văzut că inflația a revenit pe o traiectorie descendentă, iar Banca Națională a României prevede că va ajunge sub 5% la finele anului. Scopul nostru este ca pe lângă aceste mecanisme să continuăm să investim în producția românească și să ducem cât mai multe produse locale la prețuri corecte în magazine”, a declarat premierul.

Marcel Ciolacu: Altă prioritate majoră, reorganizarea ANAF

„Altă prioritate majoră este reorganizarea ANAF ca să creștem eficiența colectării veniturilor la buget. Este nevoie de o coordonare integrată și mai ales de o viziune clară în acțiunea de combatere a fraudei și evaziunii fiscale. Ne-am angajat împreună să modernizăm și să digitalizăm Fiscul, după 32 de ani de așteptări, ca să asigurăm servicii mai bune pentru toți cetățenii”, a adăugat Marcel Ciolacu.