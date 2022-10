Marius Pașcan: „Ajungem să consumăm 70% produse din import, când noi am putea hrăni o bună parte din UE”

George Lupu (www.b1tv.ro)

Marius Pașcan a explicat în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin cum s-a ajuns la o explozie a prețurilor la fructe și legume. Acesta a semnalat că există o invadare a pieței cu produse din import, în timp ce fermierii români nu sunt sprijiniți și își văd afacerile distruse

„PMP a contribuit la acea inițiativă cu 50% produse românești la raft. Nici nu am lansat-o bine, a devenit lege, că mai apoi ne-au amenințat cu infringement UE li astăzi ajungem să consumăm 70% produse din import, produse alimentare, când noi am putea hrăni o bună parte din UE. Nu se dorește acest lucru. Ceea ce face astăzi România, importând produse din alte țări și am văzut inclusiv produse din Iordania, din Egipt, unde se face agricultură pe nisip, cu îngrășăminte chimice”

Acesta a spus că acea lege cu 50% produse românești la raft a fost anulată, doar printr-o simplă amenințare cu infringementul:

„Acești importatori pur și simplu aduc produsele din alte țări, le aduc și pun adaosuri și îl năucesc pe fermierul român care nu e capabil să facă concurență. Suntem incapabili să contracarăm aceste produse care ne invadează câtă vreme nu este stimulată investiția la nivelul producătorului român”.