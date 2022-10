Ministrul Energiei a participat la semnarea memorandumului între compania azeră Socar și Romgaz

Prim-ministrul României Nicolae Ciucă și ministrul Energiei Virgil Popescu au avut miercuri, 19 octombrie, o întâlnire de lucru cu Mikayil Jabbarov, ministrul Economiei, și Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan.

”Împreună cu prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, am avut astăzi o întâlnire de lucru cu Mikayil Jabbarov, ministrul Economiei, și Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan. De asemenea, după discuții a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului între compania azeră SOCAR și Romgaz. Astăzi am pus bazele unui nou coridor de transport în energie între Marea Caspică și Marea Neagră. Asta după cec în marja conferinței RIGC, din septembrie de la București, alături de colegul meu ministrul Energiei din Azerbaijan am pus bazele coridorului de transport pentru energia verde, legând Marea Neagră de Marea Caspică, prin România către restul Europei. România devine un hub important atât din punct de vedere al energiei electrice, cât și a gazelor naturale. Și împreună cu colegii azeri, cu care avem parteneriat strategic important, vom dezvolta investițiile în România și astfel vom asigura securitatea și independența energetică a României și în regiune”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Prin acest Memorandum de Înțelegere cele două companii oficializează intenția lor de a explora oportunitățile de dezvoltare în comun a unui proiect de gaze naturale lichefiate la Marea Neagră. Proiectul ar consta într-un terminal de lichefiere a gazelor naturale şi un terminal de regazeificare precum și alte instalații și facilități necesare în scopul transportului de gaze din zona caspică în România.