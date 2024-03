Miss World Romania, Ada Maria Ileana, a participat la finala internațională din India

Ada Maria Ileana, Miss World România, este în India și se pregătește intens pentru finală. Aceasta are loc sâmbătă, 9 martie, la ora 16:00 (ora locală 7:30), în Jio World Convention Center din Mumbai și va putea fi urmărită live pe canalul de YouTube Miss World.

Ada a pășit cu dreptul în competiție, fiind mereu la înălțime în toate activitățile desfășurate în New Delhi – în prima săptămână și apoi în Mumbai. Vizita la Mahatma Gandhi Memorial și Raj Ghat a fost o experiență marcantă și profundă. A urmat apoi Beauty with a Purpose Presentation din cadrul Head to Head Challenge unde Ada s-a remarcat prin discursul bine articulat despre câteva din problemele din sistemul de învățământ românesc, cu precădere despre abandonul școlar al copiilor din centrele de plasament, pe care ea, prin ONG-ul ”Investitorii în visuri” al cărei președinte este, caută să le combată, oferind deja primelor beneficiare oportunitatea unei cariere și a câștigării independenței financiare odată cu părăsirea sistemului de stat, la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, a anunțat extinderea activității ONG-ului pentru a include și băieții în cadrul acestui program.

Au urmat probele sportive, iar echipa Europei a câștigat competiția. De asemenea, Ada s-a calificat la proba de talent în semifinală, interpretând extrem de emoționant piesa ”Lie, Ciocârlie”, anunțând această reușită live, în Știrile DIGI24.

Cea mai spectaculoasă probă de până acum este cea de Top Model, unde Ada a prezentat creația lui Pavel Kroyman, un designer din Republica Moldova, cel care a creat și costumul național al Miss World Romania.

Iată că mai este doar o zi și emoțiile cresc pe măsură ce se derulează numărătoarea inversă. În seara zilei de 7 martie, Ada a avut marea surpriză să fie vizitată de Iulia Vântur, cunoscută atât în România ca prezentatoare TV, actriță și cântăreață, cât și în India, ca actriță la Bollywood, ocazie cu care au făcut un live în limba engleză împreună.

Ada, Miss World Romania este mândră că este româncă și că poate să fie o voce pentru România, pentru români, acolo, în India, între reprezentantele din 120 de tări participante la cea mai mare competiție mondială de Miss.

Vă invităm să o susțineți pe Ada Maria Ileana, Miss World Romania, atât pe conturile de social media, cât și pe site-ul Miss World, intrând pe profilul ei.

Succes, Ada, suntem mândri de tine!