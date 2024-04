Nicolae Ciucă, despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu: „Este foarte greu de realizat un astfel de demers”

George Lupu (www.b1tv.ro)

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat duminică seara într-o intervenție pentru B1 TV că este foarte greu de realizat reintroducerea armatei obligatorii, pentru că în prezent există o armară profesionistă în România care are toate mecanismele procedurale construite pentru o armată profesionistă.

„Președintele țării este președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării, are toate datele și informațiile să poată să aibă tot ceea ce ține de capacitatea operațională a Armatei Române. În momentul de față am văzut aceste discuții pentru că sunt mai multe țări care au adus în discuție problema reintroducerii serviciului militar obligatoriu. La nivelul nostru este foarte greu de realizat un astfel de demers pentru că pe de o parte discutăm despre o armară profesionistă care are toate mecanismele, tot ceea ce înseamnă partea procedurală construită sau reconstruită pentru o armată profesionistă. Doar din punct de vedere tehnic, logistic va fi foarte complicat să trecem la serviciul militar obligatoriu. Ideea care s-a venit din partea MApN de a discuta despre serviciul militar voluntar cred că este o idee foarte bună pentru că nefiind într-o situație care să genereze o decizie politică prin care să se reintroducă serviciu militar obligatoriu acești pași încă se pot face”.

Nicolae Ciucă a mai spus că susține ideea atragerii tinerilor în corpul rezerviștilor:

„Rezerva de personal militar reprezintă o temă pe care noi am adus-o în discuție de fiecare dată pentru că este constituită din militarii care au trecut în rezervă după ce și-au îndeplinit profesia de militari. Discutăm despre o rezervă care nu mai e la prima tinerețe și nu mai este la fel de capabilă din punct de vedere fizic. Sigur, experiență profesional…eu sunt unul dintre ei, putem discuta despre experiența profesională și valoarea ei în astfel de situații dar din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă în câmpul de luptă relevanța noastră este foarte scăzută. Avem nevoie ca această rezervă să fie întinerită. Există deja un proiect prin care sunt încurajați tinerii să facă parte din corpul rezerviștilor voluntari, sunt programe de pregătire, sunt remunerați. Este o chestiune absolut patriotică pentru fiecare dintre noi să avem minimum de cunoștințe prin care dacă va fi nevoie să putem să ne apărăm țara”.