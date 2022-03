Nicolae Ciucă: Europa trece astăzi prin cele mai complicate timpuri de la cel de-al Doilea Război Mondial

George Lupu (b1tv.ro)

Premierul Nicolae Ciucă a precizat luni că Europa trece astăzi prin cele mai complicate timpuri de la cel de-al Doilea Război Mondial. Acesta a prezentat concluziile Summitului la care au participat și șefii guvernelor din Bulgaria, Macedonia de Nord și Muntenegru:

„Europa trece astăzi prin cele mai complicate timpuri de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, odată cu invadarea Ucrainei de către forțele armatei ruse. Am participat astăzi la invitația premierului Bulgariei, împreună cu premierii Macedoniei de Nord și Muntenegrului la un Summit în care au fost discutate aspecte care vin și caută soluții pentru deciziile luate la Summitul NATO de la Bruxelles. Salutăm încă o dată decizia de înființare a celor patru grupuri de luptă”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Soluțiile discutate la Summitul la care a participat premierul Ciucă au vizat și criza energetică: Au avut loc discuții legate de modalitățile prin care putem să identificăm noi surse de gaz, să identificăm noi surse de energie, s-au pus în discuție aspectele legate de interconectare în rețelele de transport energie electrică și cele de transport gaze. Am discutat punctual toate aceste aspecte”.

Premierul a subliniat că în urma discuțiilor cu premierul Bulgariei a primit garanții că interconectorul care leagă Bulgaria de Grecia va fi finalizat în iunie și că în toamnă România va putea să primească gaz natural lichefiat:

„Am discutat aspectele legate de modalitatea în care lucrează împreună cu partea greacă la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria și Grecia. Am avut și am primit garanții că toate aceste lucrări se vor finaliza în luna iunie. Ulterior va urma procesul de teste astfel încât în toamna acestui an să putem să beneficiem de tranzit de gaz lichefiat care poate fi alimentat în portul Alexandroupolis din Grecia”.