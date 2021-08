Noi dovezi privind presiunile exercitate de Donald Trump pentru a schimba rezultatul alegerilor prezidențiale

Note păstrate de numărul 2 în Ministerul american de Justiție, Richard Donoghue, făcute publice de o comisie a Camerei Reprezentanților, scot la lumină – la o lună și jumătate după victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale – manipulări puse la cale de fostul președinte Donald Trump. Notele respective oferă dovezi în legătură cu puternicele presiuni exercitate de acesta asupra ministrului american al Justiției pentru a-i susține acuzațiile de fraudare a alegerilor prezidențiale.

«Spune doar că alegerile au fost corupte, iar eu mă ocup de restul» – sunt cuvinte atribuite lui Donald Trump, exercitând puternice presiuni asupra ministrului american de Justiție la finele anului trecut pentru a-i susține acuzațiile de fraudare a alegerilor prezidențiale. Această discuție mai mult decât surprinzătoare ar fi avut loc în 27 decembrie 2020, la o lună și jumătate după victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale. Potrivit acelorași note, răspunsul ministrului interimar al Justiției de atunci, Jeffrey Rosen, un miliardar american, ar fi fost următorul: «Îți mulțumesc că înțelegi că Ministerul Justiției nu poate, din condei, să schimbe rezultatul alegerilor, lucrurile nu funcționează în acest mod» . Jeffrey Rosen i-a spus lui Donald Trump că ministerul pe care-l conduce a examinat acuzațiile de fraudă electorală și nu a găsit nicio probă în acest sens. De remarcat este faptul că această conversație a avut loc cu doar câteva zile înaintea asaltului asupra clădirii Capitoliului din Washington de către partizanii fostului președinte. Notele oficialului de la Ministerul Justiției au fost făcute publice abia vinerea trecută de către Comisia Camerei Reprezentanților care anchetează atacul de la 6 ianuarie anul trecut asupra Capitoliului. «Aceste note, scrise de mână, demonstrează că președintele Trump a ordonat direct, în ultimele zile la putere, adoptarea de măsuri vizând răsturnarea rezultatului alegerilor desfășurate liber și just», a declarat democrata Carolyn Maloney, președinta comisiei mai sus amintite, într-un comunicat.

Nouă plângere

Concomitent, grupul anti-corupţie Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) a depus o nouă plângere prin care cere Ministerului Justiției să-i ancheteze pe Donald Trump și pe șeful cabinetului său, Mark Meadows, sub acuzația de a fi încercat «manipularea Ministerului Justiției în cadrul unei campanii mai ample ce viza anularea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020».