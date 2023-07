Nori negri deasupra micilor proprietari și a microîntreprinderilor

Da, în condițiile României proprietăți de 500.000 euro nu înseamnă că ești mare proprietar. Spun asta în condițiile în care guvernanții noștri s-au gândit să impoziteze cu 1% proprietățile care cumulat depășesc valoarea de 500.000 euro, adică un impozit anual de 5.000 euro! Dacă proprietățile respective nu produc venituri, acest impozit înseamnă, de fapt, o expropriere. Să mă explic: o familie care are un apartament în care locuiește și care, după o muncă de o viață, a reușit să-și mai cumpere unul pe care-l închiriază, să zicem, cu 300 euro/lună, și care mai moștenește la țară o casă părintească și ceva teren, va depăși valoarea de 500.000 euro, ca atare va plăti un impozit de 5.000 euro pe proprietate. Având în vedere că el câștigă anual din chirii doar 3.600 euro, cum va plăti acest impozit? Va trebui să renunțe la unele proprietăți, nu? Asta este consecința gândirii unui astfel de impozit. Să nu credeți că în această situație sunt chiar puțini. La ce s-au mai gândit guvernanții în vederea creșterii veniturilor bugetare? Să impoziteze suplimentar microîntreprinderile care au o rată a profitului de peste 30%. Păi microîntreprinderile cu 1 angajat, angajat care este de fapt chiar proprietarul firmei, microîntreprinderile de prestări servicii care nu au cheltuieli materiale, deci rata profitului va fi peste 30%, este de la sine înțeles că vor resimți din plin această creștere a fiscalității. În schimb, firmele mari și foarte mari, care se pricep la optimizările fiscale, vor plăti un impozit pe profit de sub 5% (vedeți articolul ,,Când cifrele nu spun totul” din Curierul Național de joi, 13 iulie 2023 sau online din 12 iulie), cu alte cuvinte vor plăti un impozit de sub 0,8% pe cifra de afaceri. Așa da sprijin pentru IMM-uri! Consecința? Probabil că microîntreprinderile cu 1 angajat sau cu angajați mai puțini vor migra spre alte forme de organizare, PFA de exemplu sau întreprinderi individuale sau familiale (I.I. sau I.F.). Și toate aceste măsuri după ce au obligat microîntreprinderile, dacă doresc să-și păstreze acest statut, să aibă cel puțin 1 angajat permanent cu normă întreagă începând cu 01.01.2023. Au trecut abia 6 luni și deja se gândesc la o altă mărire a fiscalității. În același registru de majorare a impozitelor și taxelor se gândește și o majorare a impozitului pe dividende, de la 8% la 10%, asta după ce tocmai s-a majorat de la 5% la 8% începând cu 01.01.2023! Curată predictibilitate! Și tot ca să mai adune bani la buget, se gândește și majorarea salariului minim pe economie, știut fiind faptul că un salariu brut mai mare înseamnă contribuții sociale și impozit pe venit la buget mai mari. În schimb, guvernul s-a gândit și la o reducere a locurilor de muncă din administrație, dar, ce să vezi!, se reduc aproximativ 200.000 de locuri vacante! Adică zero economii la buget! Este de tot râsul! Se mai discută să rămână doar 2 cote de TVA, respectiv de 9% și 19%, ceea ce va duce la creșteri de prețuri, asta în timp ce ne luptăm cu inflația, care este printre cele mai mari din U.E.

Acestea sunt doar propuneri care se află pe masa de lucru a guvernului, dar sperăm că în forma lor finală nu vor arăta așa, altfel, într-adevăr, se adună nori negri deasupra micilor proprietari și a microîntreprinderilor.