Nu mai puțin de 20 de companii care doresc să vină la bursă cu acțiuni și obligațiuni!

Declarații Ștefan Musgociu – Specialist Business Development și Marketing Bursa de Valori București în cadrul evenimentului The Power Table – Cum arată rezultatele financiare și cum investim

Până în urmă cu mai puțin de jumătate de an, segmentul AeRO era mai puțin popular printre investitorii de retail. Companiile listate pe această piață erau considerate ca fiind puțin lichide (iar majoritatea chiar așa erau), iar puținele vedete – Bittnet Systems, Life is Hard sau Transilvania Broker – erau privite ca niște companii mici, riscante. Se pare însă că pandemia a schimbat jocul și, odată cu listarea, în ultimele 12 luni, a câtorva companii antreprenoriale pe care investitorii le-au considerat foarte atractive, precum Norofert S.A., 2Performant Network, Safetech Innovations, Agroland sau MAM Bricolaj, lucrurile au început să se miște.

Piața AeRO a fost foarte efervescentă la începutul anului 2021, randamentele spectaculoase, chiar și de 100% în doar 2 luni, atrăgând atenția celor interesați de investiții pe Piața de Capital.

Prezent în cadrul evenimentului “The Power Table – Cum arată rezultatele financiare și cum investim”, Ștefan Musgociu (Specialist Business Development și Marketing Bursa de Valori București) spune că acest nou suflu nu este o întâmplare, ci rodul muncii tuturor părților implicate în Piață, din ultimii ani:

“Acum vedem rezultatele muncii din anii anteriori. Doar anul acesta avem deja 3 listări de acțiuni și 2 de obligațiuni. Urmează încă aproximativ alte 20 de listări, atât de acțiuni cât și de obligațiuni, în acest an. Companiile se află, în acest moment, în diferite etape până la listare, de la caz la caz. În 2019 și 2020 am mers cu motoarele turate la maxim. Am avut aproape 40 de emisiuni listate de obligațiuni și 4 companii listate cu acțiuni. Ca număr de listari, cred că pe piață AeRO va fi mai bine decât anii anteriori. Noi în anii anteriori am continuat toate demersurile pentru atragerea de noi companii. Rezultatele se văd, vedem și interes din ce în ce mai mare. Eu cred că, cel puțin din punct de vedere al numelor noi care vor veni în piață, vom merge din ce în ce mai bine”.

Musgociu a vorbit și despre listările care vor urma. Acesta spune că, în acest an, se pregătesc nu mai puțin de 20 de companii care doresc să vină la bursă cu acțiuni și obligațiuni: “Ar fi 11 listări de obligațiuni și 9 de acțiuni”, spune Musgociu. Împreună cu brokerii, pregătim următoarele listări. Avem companii din tehnologie, dezvoltatori de jocuri (Firebyte – n.r.), imobiliare, servicii conexe de utilități, o să vină și o companie de curierat cu obligațiuni, vom avea și bijuterii și ceasuri. Se diversifică gama de instrumente în care poți invesțîi și de companii care emit astfel de instrumente.

Probabil de Firebyte ați auzit toți. Se pregătește pentru listare Bonas – e un procesator de lactate din Cluj -, Vifrana (producător de vinuri eco – n.r.) s-au anunțat. De la Roca Investments am văzut o intervenție în care Rudolf Visental vorbea despre o potențială emisiune de obligațiuni, ceea ce pare destul de interesant – să investești într-un vehicul care investește, la rândul lui, în alte companii. Și la Life is Hard am văzut o decizie privind intenția unei emisiuni de obligațiuni. Mai sunt câteva companii cu care suntem încă în discuții, însă nu pot să vă dau încă numele până nu anunță acestea în mod public, fiind vorba de plasamente private”.

Se pare că puterea exemplului a făcut ca, în acest moment, multe companii antreprenoriale să se uite cu interes către Piața de Capital: “Dacă un prieten, un amic își listează compania, ceilalți încep să aibă mai multă încredere în ideea de a veni pe bursă, explică Ștefan Musgociu. Sunt mai receptivi. Și cred că aici este doar o chestiune de exemplu. Sunt antreprenori care au spart gheața, care au dus business-ul undeva mai departe, derulează runde de finanțare prin emisiuni de obligațiuni. E bine să mai investești și în companiile mai mici, pentru că sunt companii de creștere și cu siguranță o să vezi creșteri mai mari decât pe companiile mature. Se schimbă mentalitatea, avem investitori noi…”

În ceea ce îi privește pe cei 12.000 de investitori noi de retail, care au intrat pe Piața de capital în ultimul an, Musgociu spune că este și un efect al faptului că în piață sunt foarte mulți bani, iar dobânzile bancare sunt foarte mici. Și atunci, o parte din populație se îndreaptă către investițiile cu randamente superioare: “Piața«băltește»de bani. Bani sunt și în sistemul bancar, depozitele populației au ajuns la 160 miliarde de lei și continuă să crească. Dobânzile sunt mici. Automat, oamenii încep să caute produse noi în care să investească, să «își pună banii la lucru». Și investitorii de la BVB sunt ceva mai atenți cum își administrează banii, iar asta am văzut-o anul trecut când, la începutul anului, erau unele corecții pe piață, apoi a urmat luna martie când mă uitam și mă gândeam, ca investitor… și acum ce fac? Însă mulți au demonstrat o maturitate în felul în care își administrează banii. Și acești bani din depozite, măcar o parte dintre ei ii vom vedea că încep să se îndrepte către Bursă”.

Programul de finanțare a statului român prin intermediul emisiunilor de obligațiuni pare să fi făcut mult bine Pieței de Capital:“Un prim pas este programul Fidelis, al Ministerului de Finanțe, prin care oamenii se familiarizează cu Bursă. Din discuțiile cu brokerii, am înțeles că săptămânal se deschid conturi noi – numărul ar fi cu 2 cifre”, arată reprezentantul Bursei de Valori București.

Listarea la Bursă le-a adus companiilor și avantaje, în relația cu Statul Român:”Din discuțiile cu unul dintre antreprenorii care au listată compania la Bursă, am aflat că și instituțiile Statului se uită altfel la aceste societăți”, concluzionează Musgociu.

