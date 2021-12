Numărul noilor fișiere rău intenționate descoperite zilnic crește cu 5,7%

Studiu Kaspersky

În 2021, sistemele de detectare Kaspersky au descoperit 380.000 de noi fișiere rău intenționate pe zi, ceea ce indică o creștere de 5,7% față de anul 2020. Această creștere se corelează cu creșterea continuă a numărului de dispozitive utilizate la nivel mondial, printre alți factori.

Sistemele de detectare Kaspersky au descoperit o medie de 380.000 de noi fișiere rău intenționate, zilnic, în ultimele 12 luni, reprezentând o creștere de 20.000 față de anul precedent. În mod tradițional, cele mai multe amenințări (91%) au apărut prin fișierele WindowsPE – un format de fișier specific sistemelor de operare Windows. Cu toate acestea, în 2021, criminalii cibernetici au început să răspândească amenințările asociate cu sistemul de operare Linux mai activ decât oricând. Drept urmare, numărul de programe malware și software Linux nedorite care au fost detectate a crescut cu 57%.

Mai mult de jumătate (54%) dintre amenințările detectate de sistemele Kaspersky au cuprins troieni nespecificați. În timp ce multe tipuri de amenințări au înregistrat o scădere a volumului în 2021 față de 2020, Trojan Droppers a crescut cu 2,24% față de 2020. Acest tip de malware este deosebit de periculos, deoarece aceste programe sunt concepute pentru a infiltra alte programe malware, mai sofisticate, pe dispozitivul unei victime. De asemenea, a existat o creștere notabilă a numărului de worms detectați (117,5%), ponderea acestora ajungând la 9% – aceste programe se pot autoreplica și se pot propaga independent odată ce intră în sistem. În cele din urmă, virușii au crescut cu 27%, crescându-și ponderea la 10%.

„Pe parcursul anului trecut, am descoperit cu 20.000 de fișiere rău intenționate în plus față de anul 2020. Acest lucru nu a fost neașteptat – activitatea online este încă la apogeu datorită faptului că lucrul la distanță este adoptat în întreaga lume. În plus, migrarea masivă către operațiunile online înseamnă, de asemenea, că sunt utilizate mai multe dispozitive în întreaga lume. Acest lucru duce la o plajă de atac mai largă și, ulterior, la o expunere mai mare la amenințări. Prin urmare, îmbunătățirea cunoștințelor digitale și menținerea soluțiilor de securitate la zi sunt două sarcini extrem de importante pentru utilizatorii de astăzi”, comentează Denis Staforkin, expert în securitate la Kaspersky.

Aceste constatări fac parte din Kaspersky Security Bulletin (KSB) – o serie anuală de previziuni și rapoarte analitice privind schimbările cheie din lumea securității cibernetice.

Pentru a rămâne protejat, Kaspersky recomandă utilizatorilor următoarele:

Nu descărcați și instalați aplicații din surse necunoscute

Nu faceți click pe niciun link din surse necunoscute sau pe reclame online suspecte

Creați parole puternice și unice, inclusiv un amestec de litere mici și majuscule, numere și semne de punctuație, și folosiți modalitatea de autentificare în doi factori

Instalați întotdeauna actualizările de software. Unele dintre ele pot conține remedieri critice ale problemelor de securitate

Ignorați mesajele prin care se solicită dezactivarea sistemelor de securitate pentru software-ul de birou sau cel de securitate cibernetică

Utilizați o soluție de securitate complexă, adecvată tipului de sistem și dispozitivelor dumneavoastră, cum ar fi Kaspersky Internet Security sau Kaspersky Security Cloud. Vă va spune ce site-uri nu ar trebui să fie deschise și vă va proteja de malware

Pentru a rămâne în siguranță, Kaspersky recomandă organizațiilor să:

Păstreze întotdeauna software-ul actualizat pe toate dispozitivele pe care le utilizează, pentru a preveni infiltrarea atacatorilor în rețea prin exploatarea vulnerabilităților.

Solicite utilizarea parolelor puternice pentru a accesa serviciile corporative. Utilizați autentificarea cu mai mulți factori pentru accesul la serviciile de la distanță.

Aleagă o soluție de securitate dovedită, cum ar fi Kaspersky Endpoint Security for Business, care este echipată cu capabilități de detectare și control în ceea ce privește anomaliilor bazate pe comportament pentru o protecție eficientă împotriva amenințărilor cunoscute și necunoscute.

Utilizeze un set dedicat de instrumente pentru protecția eficientă la nivel endpoint, detectarea amenințărilor și produse de răspuns pentru a detecta și remedia în timp util chiar și amenințările noi și evazive. Kaspersky Optimum Security este setul esențial de protecție la nivel endpoint, echipat cu EDR și MDR.