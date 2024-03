O „noutate” pe scena internațională: Rusia susține de acum încolo Coreea de Nord

Informația din titlu a fost publicată de ziarul american „The New York Times” în numărul de vineri, în care se spunea: „Rusia a utilizat joia trecută dreptul său de veto în Consiliul de Securitate al ONU pentru desființarea grupului de experți ai ONU însărcinați cu supravegherea Coreei de Nord și a programului său nuclear” , precum și a respectării sancțiunilor internaționale impuse contra regimului nord-coreean. Or, continuă ziarul, a existat totuși, până acum, un subiect asupra căruia Washingtonul și Moscova aveau un punct de vedere comun: să împiedice Pyongyangul mai ales să-și amplifice arsenalul de arme nucleare”. Cum se explică acest reviriment în poziția Moscovei? este o întrebare generală. Potrivit ziarului american citat, „grupul de experți ai ONU au furnizat în cele din urmă dovada că Rusia asigură Coreei de Nord necesarul de carburanți, ca și de alte produse. Iar totul, contra obuze de artilerie și rachete pe care nord-coreenii le expediază în Rusia spre a le folosi în războiul contra Ucrainei”.

După mai multe amânări ale votului pentru a se permite negocieri, Rusia a opus totuși veto-ul său la proiectul de rezoluție care prevdea prelungirea cu încă un an de zile a mandatului comitetului de experți mai sus menționat. Textul a primit 13 voturi pentru, iar China s-a abținut. Rapoartele de până acum ale acestor experți ai ONU au demonstrat rolul hackerilor nord-coreeni, numărul muncitorilor nord-coreeni în străinătate, violarea sancțiunilor maritime și ale limitelor stabilite la importul nord-coreean de petrol, precum și diferitele metode utilizate de Pyongyang pentru a obține devize ocolind sancțiunile internaționale. S-a aflat că experții respectivi începuseră deja anchetarea informațiilor privind exportarea de către Coreea de Nord a armelor convenționale și a munițiilor îndeosebi către Rusia, contrar sancțiunilor internaționale.

Pentru justificarea veto-ului, ambasadorul rus la ONU a susținut că membrii comitetului mai sus menționat „au servit interesele occidentalilor și au blocat capacitatea Consiliului de Securitate de a reexamina de-a lungul timpului pertinența sancțiunilor contra nord-coreenilor”. Motiv invocat în ciuda faptului că textul rezoluției propunea o astfel de reexaminare în cursul anului 2025. Washingtonul și aliații săi au denunțat veto-ul Rusiei. Ceea ce a făcut Rusia joi în Consiliul de Securitate al ONU, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, subminează pacea și securitatea în lume, totul pentru a favoriza un troc viciat pe care Moscova l-a încheiat cu Pyongyang. Seulul, într-un comunicat al Ministerului de Externe, consideră veto-ul Rusiei drept o „decizie iresponsabilă”. Comitetul de experți ai ONU își încetează mandatul la 30 aprilie, dar dispariția lui nu pune în cauză continuitatea sancțiunilor contra Coreei de Nord.