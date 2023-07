Orizonturi eminesciene în Canada

Autori – Prof. Dr. Daniela Ciobanu-Ioniță, Prof. Constantin Hărăbor



Corespondență specială din Hamilton, Ontario, Canada



”Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac”, afirma marele poet Mihai Eminescu.

Și suntem cu toții conștienți că lumea nu se schimbă decât prin aceia dintre noi care hotărăsc, la un moment dat în viață, să acționeze și să își pună în acest fel pecetea asupra cursului istoriei.

În spiritul acestui profund citat, Săptămâna Internațională a Culturii Române de la Câmpul Românesc, Hamilton, Canada a ajuns la a 55-a ediție. Sub conducerea blândă și înțeleaptă a preotului și poetului Dumitru Ichim, român stabilit în Canada încă din anii `70, precum și a Președintelui Asociației Culturale Române – ing. Dumitru Răchițan, acest remarcabil eveniment reunește an de an români de pretutindeni:

Canada, SUA, România etc., pentru un schimb inedit de informații culturale și experiențe.

Aflată deja în desfășurare, ediția de anul acesta aduce laolaltă poeți, scriitori, actori, profesori universitari și cercetători din diferite domenii. Între invitați se numără și o delegație a Școlii Gimnaziale Orizont din București, sectorul 6, formată din prof. de matematică Constantin Hărăbor, prof. de limba și literatură română dr. Daniela Ciobanu-Ioniță și eleva Mara Teodora Bolocan din clasa a V-a.

Deschiderea simpozionului a avut loc luni, 10 iulie, cu o sesiune de conferințe pe teme culturale susținute de români stabiliți în Canada și cu o interesantă scenetă dramatizată intitulată ”Cugetările sărmanului Dionis”, interpretată de actorul Marian Costache, stabilit în Montreal, Quebec.

Ziua de marți, 11 iulie, a găzduit două sesiuni de conferințe, cea de-a doua dintre ele fiind rezervată delegației Școlii Gimnaziale Orizont.

Astfel, eleva Mara Teodora Bolocan a rostit cuvântul de salut din partea elevilor, profesorilor și părinților școlii – ”Este o bucurie deosebită să ne aflăm astăzi împreună cu dumneavoastră, atât departe de România și totuși în mijlocul românilor.

Pentru participarea noastră la acest simpozion am pus și bazele proiectului nostru intitulat ”Orizont Eminescu”.

Având la bază dorința și speranța, idealul nostru de a avea un proiect închegat și bine definit a luat amploare. Acest lucru a fost posibil pentru că, rând pe rând, conducerea școlii, profesorii, elevii și părinții s-au implicat activ la realizarea acestuia.

Și cum poate fi mai frumos să realizezi un proiect, decât punând în valoare talentul fiecărui partener? Astfel, doamna profesoară de desen a desenat, doamnele profesoare de română și limbi străine au scris, doamnele profesoare de muzică au cântat, părinții

și alți profesori ne-au ajutat cu aspectele organizatorice, iar elevii noștri talentați au scris, au cântat și au recitat”.

Prof. Constantin Hărăbor a susținut o conferință pe tema ”Mihai Eminescu – Conexiuni cu matematică, fizică și astrofizică”, iar prof. dr. Daniela Ciobanu-Ioniță o conferință cu titlul ”Publicistica lui Mihai Eminescu și actualitatea ei”.

Delegația școlii a prezentat, de asemenea, și Cartea proiectului și un E-book în care sunt cuprinse Cartea proiectului, videoclipuri cu interpretări muzicale, fotografii, desene și poezii dedicate lui Eminescu.

Săptămâna Internațională va continua până sâmbătă, 15 iulie cu sesiuni de conferințe și mese rotunde, dar și cu o vizită la Cascada Niagara și o excursie la St. Jacob, Ontario, piața menoniților și popas în Kitchener la biserica și Centrul Cultural Românesc Banatul.

Vineri, 14 iulie, vor avea loc lansări de carte și sesiuni de autografe, cuprinzând și lansarea cărții dnei dr. Daniela Ciobanu-Ioniță, ”Delațiunea ca practică socială și discursivă în România comunistă”, proaspăt apărută la Editura Universității din București.

Între invitații de onoare ai Simpozionului s-a numărat și domnul Bijay Paudel, președintele Federației Camerelor de Comerț, Canada-Nepal, ca urmare a schimbului de școli-surori dintre Colegiul Nobel Academy din Kathmandu și școala noastră.