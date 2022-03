Peste 7.000 de copii din Cantus Mundi vor cânta pentru Ora Pământului

Sâmbătă, 26 martie, în intervalul orar 20:00 – 21:30, peste 7.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi se vor reuni în toată țara sub sloganul „Dăruiește naturii din energia ta!” și vor marca Ora Pământului prin concerte și evenimente muzicale.

A 15-a ediție sărbătorită la nivel mondial și a șasea în care Cantus Mundi se alătură proiectului Ora Pământului va avea loc pe 26 martie 2022. Programul Național Cantus Mundi va desfășura simultan activități în 54 de localități din 30 de județe și București: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea și Vaslui. La ora 20:30, aparatele electrice vor fi deconectate, lumina va fi stinsă pentru o oră, iar copiii alături de părinții și prietenii lor vor cânta în spații publice, parcuri, piețe sau în fața școlilor din toată țara, pentru sănătatea pământului și a mediului, precum și împotiva extra-consumului care secătuiește planeta.

Proiectului s-au alăturat și Brăila Mall, Promenada Mall București, Mega Mall București, City Park Constanța, Shopping City Deva, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Promenada Sibiu, parte a grupului de investiții NEPI Rockcastle, care se numără printre susținătorii principali ai acestei ediții Cantus Mundi pentru Ora Pământului.

„La Cantus Mundi desfășurăm foarte multe proiecte prin care ne dorim ca, dincolo de ceea ce comunitatea noastră de 60.000 de copii și tineri învață prin muzică și cânt coral, să adăugăm mereu elemente de responsabilitate față de societate și natură. De 6 ani realizăm proiecte dedicate respectului și atenției față de mediul înconjurător și vom continua în această direcție, pentru că grija față de mediu este o completare esențială a grijii pentru educație și cultură. De Ora Pământului, Cantus Mundi mobilizează copiii României să cânte pentru sănătatea planetei și pentru un viitor sustenabil” – a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

În București, Cantus Mundi pentru Ora Pământului 2022 va fi celebrată prin două evenimente muzicale organizate în parteneriat cu Promenada Mall (Calea Floreasca 246B) și Mega Mall (Bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5). Evenimentele din capitală vor aduce împreună peste 300 de copii și tineri dornici de o schimbare în bine, prin muzică și implicare.

Astfel, începând cu ora 20:00, grădina urbană de pe terasa Promenada Mall se va transforma într-o scenă electrizantă, în cadrul concertului susținut de Ansamblul de percuție Young Beats, coordonat de muzicianul Zoli Toth. Alături de ei vor evolua peste 250 de copii și dirijori din corurile Cantus Mundi, care vor transmite prin cântec un mesaj de solidaritate și armonie cu sănătatea Pământului.

„Îmi amintesc cu bucurie că acum 13 ani am fost numit ambasador al Orei Pământului în România, titulatură pe care am încercat să o folosesc în sprijinul comunităţii, cât am putut mai bine. De 12 ani realizez cea mai longevivă emisiune radio din România dedicată mediului, „Ecofrecvența”. De Ora Pământului am ocazia să îmbin trei dintre pasiunile mele: muzica, ecologia și mentoratul, pentru că voi cânta pentru sănătatea pământului alături de copiii din trupa Young Beats – un proiect pe care îl coordonez pentru Cantus Mundi România. Cantus Mundi a devenit a doua mea familie, pentru că ne unesc niște principii comune: dragostea pentru muzică, încrederea în schimbările esențiale pe care le putem aduce prin educație și cultură și respectul pentru mediu.” – Zoli Toth, ambasador „Earth Hour” în România din 2009 și coordonator al Ansamblurilor de Percuție Cantus Mundi.

Tot în București, la Mega Mall, în zona de food court, cu începere de la ora 20:30, 70 de copii din două coruri și ansambluri Cantus Mundi vor susține recitaluri corale și mini-concerte dedicate naturii, din repertoriul Ora Pământului cu Cantus Mundi 2022, pregătit special pentru eveniment.

Lista evenimentelor Ora Pământului organizate sub egida Programului Național Cantus Mundi în toată țara va fi actualizată periodic pe pagina de Facebook Cantus Mundi Romania.

Parteneri naționali: Opera Comică pentru Copii, WWF România, Brăila Mall, Promenada Mall București, Mega Mall București, City Park Constanța, Shopping City Deva, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Promenada Sibiu

Programul Național Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România, inițiat de reputatul dirijor Ion Marin și derulat cu sprijinul membrilor Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. După 10 ani de activitate, Programul Național Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 1.700 de coruri. Peste 60.000 de copii, alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele legate de etnie, condiție socială și capacități fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe, atât de necesare pentru revitalizarea societății noastre.