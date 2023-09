Planeta se îndepărtează de traiectoria prevăzută de acordul de la Paris din 2015 privind efectele schimbărilor climatice, susține un document al ONU

COP28, Conferința ONU consacrată problemelor climatice, va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. În această perspectivă, un bilanț dat publicității sub egida Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice constată că ”lumea nu se mai află pe traiectoria vizând atingerea obiectivelor pe termen lung prevăzute în acordul de la Paris din 2015”. Potrivit documentului ONU, la ora actuală, țările planetei ”trebuie să facă mult mai mult pe toate fronturile” pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Așa sună, de fapt, bilanțul actual al aplicării reale de către state a acordului de la Paris. În acest moment, estimează bilanțul ONU, ”omenirea nu este pe traiectoria favorabilă atingerii obiectivelor prevăzute în acordul de la Paris”. Pentru a ajunge la limitarea încălzirii Terrei la 1,5 grade Celsius, limita cea mai ambițioasă prevăzută în istoricul acord de la Paris, emisiile de CO 2 trebuie să ajungă la o limită maximă încă înainte de 2025. Atingerea neutralității carbon va necesita, apoi, dezvoltarea energiilor regenerabile, precum și renunțarea la toate energiile fosile fără captaj de CO 2 .

Datele de mai sus, alimentate de voluminoasele și alarmantele rapoarte științifice ale Grupului de experți interguvernamentali privind evoluția climei (GIEC), vor servi drept bază la durele negocieri ce vor avea loc la COP28 ce se va desfășura între 30 noiembrie și 12 decembrie, în Emiratele Arabe Unite. Această conferință, considerată drept cea mai mare și mai importantă din câte au avut loc până acum, va fi consacrată în principal viitorului energiilor fosile – cărbune, petrol și gaze naturale. Acest bilanț al ONU, dat publicității vineri, 8 septembrie, este un document așteptat de mai multă vreme, fiind primul raport de acest fel de la acordul de la Paris din 2015. Este obiectiv, bazat pe verificarea ultimelor valuri de călduri, este subliniat faptul că omenirea suferă deja de evenimente climatice extreme cum ar fi caniculele, secetele, inundațiile și puternicele incendii care au devastat diverse regiuni ale planetei în cursul acestei veri, cea mai caldă înregistrată vreodată pe glob.

Bilanțul ONU subliniază că pentru punerea în aplicare a angajamentelor deja existente pentru limitarea încălzirii Terrei la 1,5 grade Celsius este necesară ”multiplicarea eforturilor în favoarea finanțării – în special către țările în curs de dezvoltare –, a scăderii emisiilor de gaze poluante și a adaptării la schimbările climatice”.

Răspunsul la aceste probleme revine în esență unui grup de 20 de țări

Atingerea unei ipotetice neutralități carbon va necesita, potrivit documentului ONU, transformări profunde în toate sectoarele și domeniile, inclusiv dezvoltarea energiilor regenerabile și renunțarea la energiile fosile fără captaj al CO 2 . Pentru atingerea acestor obiective, planeta trebuie să reducă emisiile mondiale de gaze poluante, până în 2030, cu 43% și cu 60% până în 2035, față de nivelurile din 2019, și să atingă neutralitatea carbon în 2050, deci în doar 27 ani.

Această nouă chemare la ordin intervine în momentul în care liderii marilor națiuni membre ale G20 se reunesc la New Delhi, cu puține speranțe de a realiza progrese ambițioase în problemele climatice. Emisiile de gaze cu efect de seră în SUA și în Europa scad în ultimii ani, în timp ce cele din China și India continuă să crească.