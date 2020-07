[Podcast: Oblyo Digital Agency] Ce sunt advertorialele? De ce să le scrii? Cum să le scrii? Ce beneficii îți aduc?

Există două tipuri de oameni care ridică din umeri și se întreabă ce vrei de la ei când le vorbești despre advertoriale . Pe de-o parte avem companiile care își doresc publicitate și pentru care singurul tip de articol scris bine este cel îndulcit cu prea mult zahăr, și pe de altă parte îi avem acei creatori de conținut care se încăpățânează să nu treacă mai departe de stadiul de blogger, de teamă să nu-și piardă originalitatea. Dar reclamă bună se poate face și cu sărățele, iar un advertorial scris bine necesită mai multă originalitate decât un articol despre toate și nimic pe blogul personal. De aceea, în podcastul de astăzi de la Oblyo Digital Agency ne-am gândit să ne oprim atenția la advertoriale, tipul nostru preferat de articole, și să spunem de ce companiile ar trebui să ceară mai multe și mai bune, iar bloggerii să învețe cum să le scrie.

Deci… ce sunt până la urmă advertorialele?

entru a înțelege mai ușor conceptul de advertorial ne vom baza pe puterea unei formule. Advertorial este un cuvânt din limba engleză format din cuvintele advertisement – Reclamă și editorial content, conținut editorial. Cu alte cuvinte:

Advertisement + Editorial Content = Advertorial

Aceasta este rețeta universală după care trebuie scris un advertorial, iar proporțiile în care se folosesc cele două ingrediente sunt de 30, respectiv 70%. De exemplu, pentru ca un advertorial de 1000 de cuvinte să aibă potențial, este nevoie ca 700 din cele 1000 de cuvinte să reprezinte un conținut original, nou și extraordinar, care să stimuleze cititorii și restul de 300 să facă reclamă companiei sau produsului pentru care a fost solicitat.

Câteva exemple de advertoriale scrise bine

・Netflix în New York Times

Când vine vorba de timp liber și o seară de weekend acasă, Netflix este prima opțiune cu care aleg să se distreze majoritatea milenarilor. De ce? Simplu! Pentru că este practic și oferă o mare varietate de filme și seriale care să te țină ocupat chiar și câteva săptămâni la rând. Netflix este atrăgător, popular, sună bine și are acea putere de a te face să crezi că o noapte petrecută în compania lui este o noapte câștigată. Cu Netflix te simți aparte și ai impresia că faci parte din gașca “copiilor cool” fără a fi nevoie să faci cu adevărat ceva senzațional. Ceea ce inevitabil te face să-ți pui următoarea întrebare: Mai există încă loc de creștere pentru popularitatea lui Netflix?

Dar producătorii consideră că DA și de aceea, chiar și în București, multe stații de metrou sunt tapetate cu reclame la cele mai noi seriale Netflix, iar pentru cei la care nu merge cu fotografii, se scoate artileria grea și se plasează advertoriale în cele mai renumite publicații ale lumii. Unul din site-urile de știri unde Netflix nu avea neapărat ce să caute, dar și-a lăsat amprenta, este New York Times cu un advertorial inteligent semnat de Melanie Deziel.

Women Inmates: Why the Male Model Doesn’t Work este un articol despre situația femeilor din închisoare, dar în același timp și o reclamă la serialul Orange Is The New Black marca Netflix.

Din aproximativ 1500 de cuvinte, lungimea articolului, despre cartea și filmul Orange Is The New Black nu sunt scrise mai mult de două paragrafe. Dar chiar și aceste câteva rânduri ies în evidență în oceanul de text deoarece ilustrațiile care par că prind viață pe măsură ce derulezi pagina, combinația de culori, banner-ul din josul paginii, dar și sigla Netflix, din partea superioară a paginii, fix în mijloc, care te urmărește pe tot parcursul lecturii, amintesc de Orange Is The New Black.

Nicăieri în articol nu vei găsi expresii precum cele de mai jos, pe care mulți din cei care solicită advertoriale, dar nu știu exact cu ce se mănâncă acestea, le adoră:

・cel mai bun film serial;

・uită-te la Orange Is The New Black Pentru că…;

・cel mai nou serial marca Netflix;

・etc.

Ca text și informații articolul este o lectură în urma căreia pleci cu lecția despre închisorile de femei învățată și din punct de vedere vizual, o operă de artă interactivă în care s-a investit multă muncă și timp. Cu alte cuvinte, originalitate la cele mai înalte standarde, o condiție care contrazice orice creator de conținut care se plânge de faptul că advertorialele nu îi dau voie să se exprime liber.

・Starbucks in The Onion

Când ești Starbucks nici măcar nu mai este nevoie să plătești un advertorial într-o publicație ca The Onion doar de dragul unor cuvinte cheie. În Scientists Posit Theoretical ‘Productive Weekend’ postat în data de 18 august 2014 cuvântul cafea nici măcar nu este menționat în articol și nici nu ar fi nevoie pentru textul este frumos încadrat de expresiile Starbucks SPONSORED POST, Starbucks Doubleshot® Espresso și Brought to you by Starbucks. Iar dacă analizăm conținutul, realizăm că în fața noastră, cu toate că nu avem nimic mai mult decât încă un advertorial inteligent, textul este format din 99.99% informație de calitate și 0.01% reclamă la un produs Starbucks.

Prin acest exemplu de advertorial am demonstrat încă o dată faptul că advertorialele moderne și eficiente nu se bazează pe ridicarea în slăvi a unei anumite companii sau produs și cu toate că scopul lor final este promovarea, nici nu duc lipsă de informații prețioase sau creativitate. Iar exemplele pot continua la nesfârșit.

Articole de revistă

Pentru cine crede că advertorialele sunt un concept nou, hai să facem o pauză de câteva secunde și să încercăm să ne aducem aminte de epoca dinaintea internetului și de revistele pe care le citeam atunci. Coperți glossy, ilustrații colorate amestecate cu fotografii porfesionale și dacă scotocim mai bine în memorie… parcă se vede și o foarfecă pe undeva în cadru.

Dacă nu vă mai amintiți exact cum arătau advertorialele să știți că ele erau de fapt acele pagini atât de frumos realizate că-ți doreai să le decupezi cu foarfeca pentru a le pune bine și a te întoarce la ele când aveai nevoie de informația respectivă.

Articolul reclamă How to take out STAINS creat pentru detergentul Rinso de David Ogilvy, supranumit și Părintele Advertising-ului, este probabil unul din cele mai decupate articole de revistă ale tuturor timpurilor datorită volumului de informații prețioase pe care îl oferă gospodinelor care se luptă cu petele.

David Ogilvy știa că nu are niciun rost să laude “gratuit” un detergent pe care probabil multe gospodine nici nu l-au folosit vreodată și este mai eficient să facă puțină cercetare, să vadă cum ies diferite tipuri de pete, să scrie apoi pas cu pas despre fiecare etapă și să nu uite să menționeze încă din primul rând, dar deloc agresiv, că totul începe de la detergentul Rinso.

Câteva interogări cu cuvintele cheie potrivite pe Google vă pot oferi o mulțime de exemple de reclame vintage, create inteligent, unde accentul pare că se pune mai mult pe informație decât pe reclama propriu-zisă.

Cei de la Guinness de exemplu, conștienți că berea lor este cu atât mai savoroasă cu cât se bea asociată cu mâncăruri fine, a creat articole care să ghideze cititorii în alegerea celor mai bune scoici sau sortimente de brânză după care merge ca uns un pahar de bere.

Iar exemple de articole de revistă scrise cum trebuie și pe care nu îți vine să le dai de-o parte, apar și în ziua de astăzi, eră în care este mult mai simplu să combini textul cu ilustrațiile și fotografiile profesionale pentru a crea ceva ce cu adevărat merită păstrat.

Care este diferența dintre un advertorial și alte tipuri de articole?

Dacă ne-am făcut o idee despre cum ar trebui să arate un advertorial, hai să vorbim puțin și despre modul în care el se diferențiază de alte tipuri de articole. “Articol” este un cuvânt folosit cu sens larg pentru a denumi orice tip de text prezent într-o publicație. Atât știrile, cât și postările de pe bloguri, comunicatele de presă, editorialele sau advertorialele se numesc articole, iar caracteristicile fiecărui tip de articol în parte sunt următoarele.

Știrile

Articolele de știri sunt acele articole scrise și publicate pentru a atrage atenția cu privire la un eveniment actual sau recent, de interes general. Ele pot avea ca subiect politica, economia, tehnologia sau alte domenii. De asemenea, în cazul unui eveniment neprevăzut pot include păreri ale martorilor oculari sau ale altor persoane direct implicate. Într-un articol de știri autorul relatează faptele obiectiv, așa cum s-au petrecut în realitate. Ca structură, articolele de știri sunt concepute în așa fel încât să răspundă la întrebări de tipul: Cine? Ce? Când? De ce? Cum?

Postările pe blog

Mai nou, orice site are un blog. Există bloguri personale pe care autorii le-au creat cu scopul de a interacționa și a comunica în mod virtual cu alte persoane exprimându-și prin intermediul lor propriile gânduri și opinii și bloguri ale diferitor companii sau magazine online administrate de creatori de conținut profesioniști care prin intermediul lor urmăresc a atrage atenția motoarelor de căutare cu privire la site-ul în cauză. În cazul unui blog personal, nu există limite reale în legătură cu modul corect de a compune și a edita o postare. Dar atunci când se urmărește optimizarea unui site, oricât de mult accent ar pune pe libertate, autorul postării ar trebui să țină cont de cerințele actuale ale optimizării SEO.

Comunicatele de presă

Comunicatele de presă sunt un tip de articole care dau raportul cu privire la o serie de informații concise legate de un eveniment. În general, acestea sunt despre o companie sau un produs al unei companii și sunt compuse cu scopul de a atrage atenția presei. Comunicatele de presă scrise corect și cu subiecte interesante sunt preluate de bloggeri, creatori de conținut sau utilizatori de rețele sociale precum Twitter și distribuite pentru ca mesajul lor să ajungă mai departe. Cele care nu prezintă interes se pierd în valul de articole online.

Editorialele

Editorialele sunt articole scrise de editori. Ele nu sunt compuse de oameni de afaceri și nici de companii de publicitate, creatori de conținut sau orice altă persoană care crează text cu scopul de a face reclamă. Editorialele exprimă o idee sau o opinie a autorului lor și un punct de vedere susținut de publicația în cauză. Ele se aseamănă mult cu articolele de pe blogurile personale, cu excepția faptului că să adresează unei audiențe mult mai largi. La fel ca articolele de blog ele sunt scrise dintr-un punct de vedere subiectiv, iar limbajul lor are o puternică încărcătură emoțională.

Advertorialele

Și iată că am ajuns și la advertoriale. Dacă e să le spunem pe nume, advertorialele sunt editoriale deghizate. Fără excepție ele sunt articole plătite cu scopul de a face reclamă unei anume companii sau produs. Ca și editorialele, și advertorialele exprimă opinii, dar spre deosebire de cele din urmă ele sunt scrise și editate de companii de publicitate sau creatori de conținut și nu de editori. Advertorialele exprimă părerea autorului cu privire la un serviciu sau un bun, dar sunt scrise în așa fel încât să influențeze cititorul să investescă în ceea ce îi este prezentat. În plus, pentru că majoritatea cititorilor obișnuiesc să treacă rapid peste paragrafele articolelor care fac reclamă la ceva sau nici măcar să nu le acorde atenție, advertorialele sunt de cele mai multe ori compuse sub formă de poveste pentru a se camufla cu restul articolelor publicației în care sunt postate.

Ce beneficii aduce un advertorial?

Advertorialele sunt articole care oferă beneficii atât celui care le solicită, cât și cititorului sau publicației în care sunt postate. Scrise cum trebuie, advertorialele se bucură de multă apreciere din partea cititorului, iar la sfârșitul zilei acesta este și scopul principal al unei publicații. În calitate de cititor advertorialele îți oferă informația necesară în legătură cu un anumit produs sau serviciu și te ajută să înțelegi mai bine dacă ai sau nu nevoie de acesta. În plus, cuprind atât de multe sfaturi care nu costă nimic, încât alegerea trecerii la nivelul următor prin investiția în bunul promovat rămâne o alegere pur personală. Mai ține cineva minte formula magică de la începutul acestui podcast? În orice advertorial până la 30% din cuvinte sunt scrise cu scopul de a face reclamă, dar restul de 70% sunt informații prețioase și gratuite de care cititorii se pot bucura fără a face nicio cheltuială.

Ca publicație care acceptă postarea unui advertorial, avantajele sunt clare. În primul rând orice advertorial reprezintă un câștig venit din partea celui care plătește pentru ca numele său să apară în ziarul, revista sau pe site-ul în cauză. Iar apoi, dacă este vorba de o publicație tipărită, la acest câștig se adaugă prețul plătit de cititori pentru fiecare volum vândut în parte. Dacă pe de altă parte este vorba de o publicație online, la banii plătiți de companie care solicită publicitate, se adaugă câștigul din alte surse ca de exemplu, reclamele de pe site.

În calitate de om de afaceri advertorialele conturează pentru clienți profilul afacerii pe care o conduci. Ele fac ca totul să devină mai uman și mai simplu de digerat pentru publicul tău țintă și te diferențiază de competiție. Oamenii sunt ființe sociale cărora le place compania semenilor mai mult decât a unei entități. Astfel, advertorialele promovează vânzările deoarece dau firmelor șansa să se prezinte ca o persoană. În plus, le fac mai ușor de reținut deoarece oamenii își amintesc mai bine fapte și întâmplări prezentate sub formă de poveste decât evenimente înșirate fără o ordine logică.

De la povești la creșterea cifrei de afaceri

Felul cum este scris un advertorial nu numai că ajută cititorii să rețină mai ușor conținutul acestuia și implicit informațiile cu privire la o anumită firmă sau produs, dar îi face și să acționeze în favoarea subiectului discutat.

Când vine vorba de înțelegerea unui concept, o poză face cât o mie de cuvinte, dar la capitolul încredere, studiile arată că pentru majoritatea oamenilor textul scris este de departe cel mai credibil mesaj. Astfel, antreprenorii care cunosc acest adevăr legat de psihologia oamenilor se folosesc de el și obțin rezultate pozitive în încercarea de a câștiga încrederea publicului lor țintă prin advertoriale. De aceea folosirea numelui unei companii sau unui produs într-un advertorial nu are doar scopul de a atrage atenția motoarelor de căutare, ci și de a ajunge mai ușor în inima cititorilor.

Micul detaliu cu privire la modul de percepere a textului scris ar trebui luat în considerație de firmele mici și antreprenorii la început de drum în mod special. Mai mult decât jucătorii mari, cei noi pe piață ar trebui să profite de puterea advertorialelor și să apeleze la profesioniști pentru a-și promova afacerea și a o face cunoscută.

De asemenea, cei care oferă produse la un preț mai ridicat decât concurența, ar trebui să se folosească de advertoriale pentru a adăuga un plus de valoare obiectului afacerilor lor. Să spunem că sunteți patronul unui restaurant fast food în care singurul tip de carne pe care îl folosiți la preparearea hamburgerilor este cel provenit de la ferme bio.

Pentru un cunoscător și un gurmand, diferența de gust dintre hamburgerii bio și cei care nu au această calitate este absolut evidentă. Dar pentru o persoană care nu posedă gusturi atât de fine, diferența de preț pur și simplu nu se justifică. Dar cum nu puteți rezista ca firmă adresându-vă exclusiv unui public atât de select, este nevoie să convingeți și consumatorii mai puțini exigenți cu mâncarea lor de avantajele consumului unui burger bio. Și puteți face acest lucru prin advertoriale.

De ce să ne soliciți advertoriale ca antreprenor?

La Oblyo Digital Agency cunoaștem puterea advertorialelor și știm cum trebuie ele scrise pentru ca firma dumneavoastră să beneficieze la maxim de investiția făcută în publicitate. De aceea, contați pe noi!

Există oameni de afaceri cu un talent excepțional pentru cuvinte și text scris. Dar descurajăm practica scrierii propriilor advertoriale din două motive:

Advertorialele consumă mult timp pe care un antreprenor l-ar putea folosi în scopuri mai productive. Cu tot talentul înnăscut, este dificil să faceți reclamă unui produs gândindu-vă în același timp și la o poveste, dar și la optimizare;

Scriind pentru propria afacere riscați să vă depărtați de la formula magică a unui advertorial și în loc de a vă axa pe informație, să ajungeți la a exagera cu reclama ceea ce vă distanțează de potențialii clienți.

Advertorialele nu sunt simple reclame! Iată ce am învățat din experiență legat de ele și cum vom scrie advertoriale și pentru dumneavoastră:

Nu plictisim cititorii! La scrierea unui advertorial niciodată nu trebuie încărcat cititorul cu întreaga istorie a companiei. Este mai benefic să te concentrezi pe un singur punct de interes și să-l dezvolți pe acela. Originile modeste, ascensiunea tumultoasă, o situație critică, un moment de cotitură, lansarea unui produs sau serviciu sunt doar câteva din exemplele de povești de la care se poate porni;

Dăm companiei un chip uman. Scriem pentru oameni despre ceea ce le place să citească cel mai mult: alți oameni. De aceea căutăm să descoperim factorul uman din povestea companiei dumneavoastră și să-l exploatăm pe acela pentru a atrage atenția publicului țintă și a vă aduce noi clienți;

Oferim un plus de valoare. Cunoaștem cât de important este produsul dumneavoastră PENTRU DUMENAVOASTRĂ și îl vom prezenta în așa fel ca și potențialii cumpărători să îl privească exact în același mod. Nu-l vom ridica în slăvi fără să merite pentru că știm că acest lucru alungă cititorii, dar îi vom căuta punctele forte și le vom face să iasă în evidență;

SEO-ul este sfânt pentru noi. Suntem la curent cu tot ce înseamnă optimizare și nu facem economie când vine vorba de a pune în practică ceea ce cunoaștem pentru ca dumneavoastră să obțineți cele mai bune rezultate;

Vorbim doar în cunoștință de cauză! Este imposbil să vorbești despre o companie sau un produs pe care nu-l cunoști. După ce ne solicitați, acordăm timp cercetării și abia apoi scriem advertoriale care să se bucure de atenția potențialilor dumneavoastră clienți. Cu alte cuvinte, întâi învățăm noi și apoi îi învățam pe ei.