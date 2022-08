Poeții români emigrează în Bulgaria! Cazul Mircea Dinescu

Ionuț Țene

Poate a spus-o la supărare? Poate că nu! Poetul Mircea Dinescu a anunțat că vrea să emigreze în Bulgaria. Țara vecină de la sudul Dunării a devenit foarte atractivă pentru importantul poet și disident român. Nu numai în urma interviului acordat publicației ”Impact”, poetul Mircea Dinescu a arătat spre modelul bulgăresc, care a devenit de invidiat pentru români, ci și în alte interviuri oferite anii trecuți. Mircea Dinescu a devenit celebru în 1989, publicând un amplu interviu în ziarul ”Liberation”, care a fost difuzat la postul ”Europa Liberă” și pe care l-au urmărit milioane de români. Știu că eram elev de liceu și am ascultat cu inima la gură interviul poetului Mircea Dinescu și l-am apreciat pentru curajul său de a se ridica împotriva comunismului și pentru libertatea de expresie. Poetul avea doar 21 de ani, când a debutat în 1971, cu volumul de versuri ”Invocație nimănui”, pe care l-am citit din scoarță în scoarță, cu creionul în mână, fiind împrumutat de la biblioteca liceului meu ”Ady Șincai”. Curajul poetic, din versuri și din interviu, a dus la faptul să nu mă mai mire apariția lui Mircea Dinescu în studioul TVR din fatidica zi de 21 decembrie 1989. Pentru mine Mircea Dinescu nu era un necunoscut, ci un poet valoros și curajos, care fusese arestat la domiciliu de securiștii lui Ceaușescu. Sigur că, după 1990, datorită afacerilor sale, a fost numit cu invidie melancolică de CTP, ca ”poetul portofel”, iar presa scria despre contractele sale cu televiziunea de stat (TVR) sau televiziunile private pe mii de dolari sau euro. Cu toate acuzele de ”arghirofilie”, Dinescu, acest poet uriaș, are dreptate să se revolte. Și Tudor Arghezi a fost un arghirofil care și-a construit vila de la ”Mărțișor” pe banii lui Carol al II-lea, asta nu-i umbrește valoarea ca cel mai important poet al secolului XX. În primele zile ale Revoluției decembriste din 1989, Mircea Dinescu devenea un exponent al luptei împotriva dictatorului Nicolae Ceaușescu. Regretatul actor Ion Caramitru era cel care-l prezenta ca fost disident și un apărător al drepturilor românilor, la Televiziunea Națională, spunându-i, într-o filmare, celebrul îndemn: ”Mircea, fă-te că lucrezi!”. Mircea Dinescu a început revolta în vremea pandemiei, fiiind împotriva măsurilor restrictive exagerate, care a falimentat HORECA. Poetul a și scris o poezie împotriva restricțiilor și a vorbit despre libertățile economice din Bulgaria. Țara noastră este presată de policianism și controale financiare, cu complicitatea DNA, aflată se pare sub controlul ambasadelor și serviciilor străine, lucru care a dus la sufocarea economiei și inițiativei private și economice românești. Noi nu mai suntem lăsați să avem capitaliști autohtoni, ca un fel de colonie? Români care fac comerț, agricultură și industrie pentru români, nu sunt văzuți bine de autorități?

A venit fatidicul anunț al poetului, veșnic rebel. Oare emigrează românii la sud de Dunăre? Poetul Mircea Dinescu îşi închide afacerile şi pleacă în Bulgaria? Devenit celebru într-o singură noapte, în timpul evenimentelor din Decembrie 1989. În ultimii ani Dinescu s-a axat pe emisiunii culinare, comentarii politice, dar și ca antreprenor, cu afaceri importante. Parte din ele în București, în domeniul restaurantelor, altele în alte domenii, afacerile acestuia au cunoscut o perioadă de înflorire. Dar, după cum declara exclusiv pentru Impact.ro, în ultima perioadă i-a mers din ce în ce mai prost. Așa că, Mircea Dinescu îşi închide afacerile şi pleacă în Bulgaria. Peronalitate publică, deja, Dinescu spune că decizia a fost greu de luat. Oare cum vor suna poeziile lui Dinescu în limba bulgară? Acesta vorbea de intențiile sale clare de a renunța la afacerile de aici, și de a se muta, mai în glumă, mai în serios, în Bulgaria: „Am deschis acel restaurant, din zona Hala Traian, în speranța că voi putea face ceva bun, cu puțin timp înainte de pandemia asta. Nu i-a mers deloc bine! Asta-i viața! Nici primul meu restaurant, cel numit Lacrimi și sfinți, nu se simte bine. În fapt, acesta se baza destul de mult pe numărul mare de turiști care ajungeau într-o perioadă, nu foarte îndepărtată ca timp, la București. Spre exemplu, sarmalele mele de gâscă servite și acolo aveau mare căutare printre turiștii din Israel Cum aceștia au dispărut de pe radarul nostru în ultima perioadă, au apărut problemele! În ziua în care nu voi mai putea ține niciun restaurant deschis, voi emigra la bulgari. Voi trece pe celălalt mal al Dunării și-mi voi schimba inclusiv cetățenia. Le voi cere bulgarilor să mă numesc Mircea Dinescov!”, declara Mircea Dinescu. Personal am fost de nenumărate ori în Bulgaria și am văzut o țară care-și respectă oamenii de afaceri și intelectualii. Revolta lui Mircea Dinescu este de fapt ecoul unei revolte generale românești împotriva sistemului politic, economic și juridic românesc atât de sufocant, că a ajuns țara noastră să nu mai aibă capitaliști autohtoni, fermieri independenți, comercianți liberi, scriitori sau sportivi recunoscuți. Țara se sufocă sub sistemul pensiilor speciale, a controalelor economice și financiare impuse de ambasadele străine, de concurența multinaționalelor care nu plătesc impozite și nu, în ultimul rând, de lipsa de respect față de poeții români, mai persecutați și ignorați acum, mai mult decât înainte de 1989? S-a ajuns ca oamenii de afaceri și poeții români să nu mai emigreze în Occident, ci, iată, spre sud, în bucolica și idilica Bulgaria, care își respectă valorile și promovează interesele economice și culturale, iar guvernul lor nu pare o anexă a comisiei europene sau Berlinului. Țara care nu știe să-și păstreze valorile și poeții moare încet, dar sigur, nu numai într-o extincție demografică, conform recensământului, ci și spirituală, când ignoranții promovați de ambasade conduc guvernul de la București. Nu e de glumă pentru guvernanți. Emigrează un simbol al revoluției din 1989?