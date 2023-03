Posibil risc penal pe plajele lărgite

Vestea bună este că licitația pentru închirierea celor 200 de plaje de pe întreg litoralul românesc, pe o perioadă de 2 ani, începe în data de 4 aprilie cu ședințe succesive. Tot așa, prețurile de pornire lansate la început erau demne de “Black-Friday” de la 0,12 lei/mp/lună până la 1,22lei/mp/ luna, urcând mai apoi la 17 lei metru pătrat funcție de categorie și funcțiune a plajelor. Deși mult întârziată, acuzând faptul că regimul acestora este neclar, inițiatorii acestui proces speră că sezonul estival va începe cu succes la 1 mai. “Ținând cont de faptul că, în ansamblul economiei naţionale, turismul este un sector important şi acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global, presupunând o cerere specifică de bunuri şi servicii, cerere care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora (…) Țînând seama de faptul că nerezolvarea urgentă a problemelor evocate poate conduce la neasigurarea corespunzătoare a condițiilor de realizare a activităților turistice; În considerarea faptului că situația expusă reclamă o reglementare specială derogatorie, prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă prevăzându-se o serie de reglementări considerate optime pentru a putea fi desfășurate în timp util licitațiile privind închirierea plajelor, în același timp cu respectarea principiilor publicității, tratamentului egal și transparenței; Având în vedere faptul că toate elementele prezentate mai sus constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, ca urmare impunându-se instituirea unei proceduri rapide și, în același timp, transparentă, de închiriere a domeniului public, coroborat cu perioada, de aproximativ doi ani, necesară emiterii noilor planuri urbanistice”- se arată în Nota de fundamentare a OUG privind cadrul legal de închiriere a suprafețelor de plajă de pe litoralul românesc. Observăm aici preocupare, dar și optimism care din punctul meu de vedere trebuie temperat deoarece pot apărea sincope care chiar pot atinge legea, inclusiv cea penală dacă cei implicați nu sunt foarte atenți la nuanțe și… interese.

Să recunoaștem deschis, Ministerul Mediului s-a implicat serios, conștient fiind de riscurile care pot să apară. Lucru lăudabil. Se fac eforturi ca aceste închirieri să fie finalizate, iar plajele să fie predate operatorilor privați, atenție suprafețe libere de sarcini, până la 1 mai 2023 , când începe sezonul turistic pe litoral. Se estimează că în caz de eșec Apele Române pot pierde cel puțîn 6 milioane de lei din neîncasarea chiriilor aferente. Aici apare marea problemă, și anume eliberarea de sarcini a plajelor care trebuie să fie închiriate. Mai este puțin până la data de 3 aprilie, când trebuie depuse dosarele, iar plajele nu sunt atât de eliberate de saricini pe cât se dorește.

Am o colecție interesantă de poze care arată adevărul. Plajele sunt înțesate de construcții, beach-baruri, restaurant etc, aflate în conservare. Imaginile sunt sugestive. De aici apar întrebările firești. Construcțiile respective sunt doar conservate deoarece proprietarii, probabil, știu că vor câștiga licitația pe suprafețele ce urmează a fi licitate?

Să amintim că cei care au închiriat aceste plaje și nu le-au eliberat de sarcini nu sunt hotelierii de pe litoral, cei care sunt îndreptățiți să exploateze sectoarele de plajă, ci societăți comerciale care sunt sprijinite în mod direct de către Patronatul RESTO, care a făcut destule presiuni asupra guvernului. S-a încercat chiar abordarea în această chestiune a primului-ministru și a ministrului mediului, presiuni sortite eșecului. Este o întrebare la care se așteaptă răspuns. Aceasta deoarece dacă plaja nu este predată în condițiile impuse de Ordonanță se aplică sancțiuni implicit imposibilitatea foștilor chiriași, care nu s-au conformat prevederilor legale, de a mai participa la licitațiile care încep în data de 4 aprilie. Dacă ei, totuși, sunt acceptați să participe, implicit să câștige licitația, atunci ne vom confrunta cu o gravă atingere a legii, intrând chiar în sfera penalului. Nu spun eu acest lucru. Cei interesați reclamă situația. Neeliberarea plajelor de actualele construcții este privită cu suspiciune.

Aveau timp destul să se conformeze prevederilor legale și nu au făcut acest lucru. Atenție, în data de 28 noiembrie 2022, Administrația Bazinală Apă Dobrogea-Litoral trimitea foștilor chiriași ai plajelor următoarea Somație: “Potrivit dispozițiilor art.1821 din Codul Civil, la data încetării contractului de închiriere aveați obligația de a ne preda sectorul de plajă în starea în care l-ați primit la momentul atribuirii contractului, și anume liber de construcții și într-o stare de igienizare corespunzătoare.

Dar cu toate că nu mai aveți niciun drept de a mai ocupa plaja, domeniu public al statului, pe sectorul de plajă mai sus amintit continuă să fie amplasate construcții și dotări de plajă în conservare.

Față de cele menționate mai sus, vă somăm ca în termen de 20 de zile de la primirea prezentei, să procedați la eliberarea sectorului de plajă, bun din domeniu public al statului. (…)

În egală măsură, dorim să precizăm faptul că aceste suprafețe de plajă sunt optime, din punct de vedere tehnic, pentru a face obiectul unei noi proceduri de licitație publică, însă este necesar ca la momentul întocmirii și avizării documentației de atribuire pentru fiecare sector de plajă, acestea să fie LIBERE DE SARCINI (lipsă litigii și lipsă construcții/dotări de plajă.

Totodată, vă învederăm faptul că, potrivit documentației de atribuire întocmită pentru viitoarea licitație publică, ofertantul este obligat să prezinte, în cadrul ofertei depuse, o declarație pe propria răspundere în care să precizeze:

a) Faptul că nu se află în litigiu cu instituția noastră.

b) Faptul că societatea nu are în componența sa un asociat/acționar majoritar care are datorii restante la plăți datorate ABA Dobrogea-Litoral și niciun acționar /asociat majoritar în altă societate care are datorii restante la plățile datorate către ABA Dobrogea-Litoral, în ultimii 5 ani.

Subliniem faptul că orice furnizare de informații false în documentele prezentate în cadrul ofertei va fi sancționată cu excluderea ofertanților din procedura de licitație publică” – semnează, cu respect, Hristu Uzun, director ABA Dobrogea-Litoral.

Dacă așa stau lucrurile, de ce din noiembrie 2022 și până în prezent sectoare întregi de plajă sunt invadate de construcții/dotări aflate în conservare? Cine s-a ocupat de punerea în practică efectivă a somației legale a ABA Dobrogea-Litoral? Nu și-au făcut treaba, au fost îngăduitori – nu vreau să sugerez ceva care ține de penal – cu foștii chiriași? Construcțiile se află acolo, probabil pentru conservarea lor până după licitație? Oare acești foști chiriași au lăsat lucrurile, așa cum observați în poze, tocmai pentru a nu participa la licitație prin excluderea lor conform prevederilor regulamentului de licitare? Nu cred acest lucru, iar titlul dat articolului nu este forțat, ci trebuie tratat ca un avertisment pentru posibilele implicații post-licitație. Este o situație care trebuie explicată și nu vreau să dau crezare zvonurilor și poveștilor din folclorul de pe Litoral. Alții trebuie să verifice de ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acolo. Știu că sunt interese majore în închirierea sectoarelor de plajă, dar cei direct implicați în acest proces trebuie să verifice și să fie siguri că licitațiile se vor desfășura legal și în interesul turiștilor, opratorilor din domeniul turistic, în special hotelierii, și, nu în ultimul rând, al statului. Fără să vreau, privind setul de poze recent făcute, mă întreb cum au fost elaborate caietele de sarcini. Mai este puțin până în data de 3 aprilie, termen-limită pentru depunerea ofertelor, iar sectoarele de plajă nu prea sunt LIBERE DE SARCINI, așa cum se cerea în Somația ABA Dobrogea-Litoral din data de 28 noiembrie 2022 cu termen de punere în practică 20 de zile. Suntem în data de 24 martie și…