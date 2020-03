Premierul Boris Johnson și ministrul britanic al Sănătății, testați pozitiv cu Covid-19

Într-un video difuzat vineri pe rețelele de socializare, primul ministru al Regatului Unit, Boris Johnson, a anunțat că a fost testat pozitiv cu coronavirus. “În ultimele 24 de ore, a scris el pe Twitter, am avut unele ușoare simptome (febră și o “tuse persistentă”). La recomandarea medicilor am fost supus testului care a ieșit pozitiv… Am rămas izolat, dar voi continua să dirijez guvernul prin videoconferințe în lupta cu virusul”. În cazul în care Boris Johnson nu va fi în măsură să lucreze, ministrul de Externe, Dominic Raab, va fi cel care-și va asuma temporar rolul de prim-ministru.

Soția premierului, Carrie Symond, așteaptă un copil, motiv pentru care și ea va rămâne izolată, pentru a se proteja de virusul ucigaș.

Matt Hancock, ministrul Sănătății, a fost și el testat pozitiv dar, așa cum a declarat, dat fiind că are simptome ușoare, va lucra de acasă, în regim de izolare.

Foto: By Ben Shread – User:AlbanGeller received this from the Cabinet Office., OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84848522