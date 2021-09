Premiile Emmy 2021: Netflix, în topul premiilor acordate

Premiile Primetime Emmy, a 73-a ediţie, considerate un echivalent al Oscarurilor pentru seriale şi filme de televiziune, au fost decernate duminică, 20 septembrie.

The Crown şi The Queen’s Gambit au câştigat mai multe premii, făcând din Netflix (cu un total de 44 de premii) un învingător în faţa altor platforme, potrivit Cinemagia şi latimescom.

La categoria serie dramatică, nu am spune că ne-am fi aşteptat la mai mult pentru Bridgerton (care poate fi considerat un succes de public, dar nu şi un serial care să aspire la titlu), dar marea perdantă a acestor premii ni se pare ”Povestea slujitoarei” (O: The Handmaid’s Tale), un serial absolut fabulos, iar Elisabeth Moss (învinsă, de asemenea, la categoria ”Cea mai bună actriţă în rol dramatic”) face, probabil, rolul vieţii (M.G.)

Câteva dintre numele câştigătoare

Câteva dintre principalele categorii, fiind evidenţiate producţiile/actorii câştigători (date preluate de pe Cinemagia):

Cea mai bună serie dramatică: The Boys, Bridgerton, The Crown (câștigător), The Handmaid’s Tale, Lovecraft Country, Mandalorian, Pose, This is Us.

Cea mai bună serie de comedie: Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, The Flight Attendant, Hacks, The Kominsky Method, PEN15, Ted Lasso (câștigător).

Cea mai bună serie limitată: I May Destroy You, Mare of Easttown, The Queen’s Gambit (câștigătoare), The Underground Railroad, WandaVision.

Cel mai bun actor în rol dramatic: Sterling K. Brown, This Is Us; Jonathan Majors, Lovecraft Country; Josh O’Connor, The Crown (câștigător); Regé-Jean Page, Bridgerton; Billy Porter, Pose; Matthew Rhys, Perry Mason.

Cea mai bună actriţă în rol dramatic: Uzo Aduba, In Treatment; Olivia Colman, The Crown (câștigătoare); Emma Corrin, The Crown; Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale; Mj Rodriguez, Pose; Jurnee Smollett, Lovecraft Country.