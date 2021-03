Primul centru de testare COVID-19 la Gara de Nord

Reis Medical in colaborare cu BIOTECH Marketing inaugureaza la Gara de Nord primul centru de testare COVID-19 (RIBA CENTRE MEDICALE).

Un proiect aflat in extindere urmand in scurt ca estel de centre sa devina functionale in principalele gari din Romania.

Astfel calatorii, si nu numai, au posibilitatea de a se testa rapid de COVID-19 sub directa supraveghere a cadrelor medicale de specialitate in conditii de siguranta privind acuratetea rezultatelor.

„Avand in vederea amploarea pandemiei de COVID-19 ,demersul nostru il consideram ca unul de maxima necesitate dovada ca astfel de centre de testare vor fi deschise in cat mai multe gari din tara. Am colaborat si am primit sprijinul Ministerului Transporturilor dar si al sindicatelor si patronatelor mentionand aici Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR), Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) si Federatia Nationala Drum de Fier (FNDF)”, declara Matteo Nugles, managerul proiectulului RIBA CENTRE MEDICALE.

„Salutam initiativa mediului privat de a deschide astfel de centre de testare in toate garile principale din tara Este un demers pe care UGIR l-a incurajat si il sprijina neconditionat deoarece vorbim despre securitatea medicala. Cresterea numarului de teste rapide, si nu numai, va conduce la depistarea in timp util a cazurilor de COVID-19 limitand numarul de infectari acum in plina pandemie, oferind astel sprijinul necesar sistemului medical din Romania”, afirma Dragos Mihalache, vicepresedintele Uniunii Generale a Industriasilor din Romania.

„Sanatatea salariatilor din Caile Ferate din Romania si in principal a calatorilor reprezinta o prioriate pentru noi. Acesta este si motivul pentru care suntem azi aici. Criza sanitara cu care se confrunta Romania azi necesita aplicarea urgenta de masuri de securitate precum testarea in numar cat mai mare a populatiei”, mentioneaza Rodrigo Maxim Gabriel, presedintele Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania.

„Cum mai afirmam, testele de la RIBA CENTRE MEDIALE sunt efectuate sub stricta supraveghere a cadrelor medicale. Securitatea testelor este asigurata de medici de specialitate.iar acuratetea rezultatelor este de inalta precizie, calitate garantata de laboratoarele noastre.Mentionez ca testarea este o procedura non-invaziva si rapida Cu siguranta ca astfel se poate preveni raspindirea virusului in randul populatiei”, a subliniat coordonatorul medical al RIBA CENTRE MEDICALE, dr. Luciana Anica.

La ora actuala, in Romania, peste 70 la suta din testele PCR efectuate sunt prelucrate de laboratoarele de specialitate private.