Primul ministru Nicolae-Ionel Ciucă: Activăm mecanismele de finanțare ale Uniunii Europene pe fondurile care sunt prevăzute pentru migrație

În mesajul său de miercuri, primul ministru al României, Nicolae Ionel Ciucă, a declarat că România face demersurile necesare pentru activarea mecanismelor de finanţare ale Uniunii Europene prevăzute pentru migraţie: „Cu puțin timp în urmă am încheiat ședința task-force-ului, în care am analizat ultimele date ale situației și putem să comunicăm că până la ora 8:00, în această dimineață, au intrat pe teritoriul României 118.461 de refugiaţi ucraineni. Dintre aceștia 70.026 au părăsit teritoriul României. Au rămas în țară 46.435, ceea ce reprezintă aproximativ 39% din numărul total al cetățenilor ucraineni care au intrat pe teritoriul României. De asemenea, cred că este important de precizat că 1.070 de cetățeni ucraineni au solicitat azil, iar dintre aceștia 476 au rămas în centrele de azil din țara noastră. De asemenea, este important să precizăm că din cifra totală de cetățeni ucraineni care au decis să rămână în România, aproximativ 18.000 sunt minori. De aceea, în această dimineață, în cadrul ședinței, precum și activitatea pe care am desfășurat-o seară împreună cu ministrul educației, ministrul finanțelor, ministrul afacerilor interne și ministrul familiei și tineretului, am căutat și am identificat soluții care se vor concretiza în măsuri pentru a putea să acordăm atenția cuvenită acestor 18.000 de minori. Este foarte important ca activitatea care se desfășoară la nivelul Guvernului să poate fi coordonată cu activitatea desfășurată la nivelul autorităților locale și, de asemenea, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, suntem în legătură permanentă cu Ambasada Ucrainei la București astfel încât să putem să avem datele legate de trasabilitatea și prezența pe teritoriul României a cetățenilor ucraineni. De asemenea, am discutat demersurile pe care le facem pentru a putea să activăm mecanismele de finanțare ale Uniunii Europene atât pe fondurile care sunt prevăzute pentru migrație, cât și fondurile care sunt prevăzute pentru protecție civilă. Demersurile au fost deja inițiate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și la nivelul Secretariatului General al Guvernului prin ANRSPS.

Este, de asemenea, important de precizat că am avut deja discuții și există țări ale Uniunii Europene care își oferă sprijinul pentru a putea să gestionăm cât mai bine şi cât mai coerent activitatea atât la granițe, cât și în interior, cu tot ceea ce presupune logistica și resursa umană necesare pentru acest flux de refugiați, care putem să observăm crește de la o zi la alta.

Aseară am avut o discuţie cu vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, şi au fost abordate subiecte legate de modul în care evoluează situaţia de securitate în regiunea Mării Negre şi, desigur, situaţia conflictului generat de invazia armatei ruse în Ucraina. Am discutat şi i-am mulţumit pentru suplimentarea numărului de militari americani la Marea Neagră şi, totodată, am discutat despre modul în care România s-a implicat în gestionarea situaţiei de la graniţa cu Ucraina, scoţând în evidenţă solidaritatea de care au dat dovadă instituţiile statului, cetățenii români, și a fost foarte apreciată modalitatea în care de la cetățean la instituțiile statului, s-a reacționat şi a existat o implicare deosebită, arătându-se cu adevărat fața României și empatia, solidaritatea cu care s-a acționat pentru această situație deosebit de gravă.

Astăzi, în ședința de guvern, vom adopta o serie întreagă de decizii. O parte dintre ele prevăd modificarea Legii privind Codul Aerian, practic, zborurile efectuate de către aeronavele militare înmatriculate în alte state NATO vor fi exceptate de la plata unor categorii de tarife pentru serviciile aeriene și, în felul acesta, practic, nu va mai fi nevoie de încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale. Această măsură se înscrie în efortul de asigurare a unei prezențe aliate unitare și echilibrate pe flancul estic al Alianței.

Totodată, astăzi vom completa atribuțiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în concordanță cu rolul pe care ministerul îl va avea în perioada următoare în coordonarea de reforme și investiții specifice Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul transporturilor și infrastructurii.

Tot la capitolul investiţii și dezvoltare stabilim astăzi intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiții inițiale în scopul dezvoltării regionale ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari în perioada 2022 – 2027. Scopul este acela de a promova dezvoltarea echilibrată a regiunilor mai puțin favorizate.

Tot astăzi aprobăm plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2021. Este vorba de peste 223 de milioane de euro, sumă asigurată din bugetul Ministerului Dezvoltării și de care vor beneficia aproximativ 810.000 de fermieri.

În încheiere, doresc să menționez că mâine ne vom deplasa la Varșovia pentru desfășurarea ședinței comune de guvern și doresc să fac mențiunea că este o activitate care a fost planificată cu mult timp în urmă. Activitatea are o relevanță aparte pentru întărirea relațiilor bilaterale dintre România și Polonia și, desigur, are o relevanță aparte pentru ceea ce înseamnă discutarea problematicii de securitate în estul Europei, ca urmare a invaziei forțelor armate ruse în Ucraina” – a declarat Nicolae-Ionel Ciucă.

