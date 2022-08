Producătorul român Bico Industries se află în negocieri avansate pentru preluarea Iranga Technologijos din Lituania

Bico Industries, principalul producător de plasă din fibră de sticlă din România și parte a holdingului de materiale de construcții ROCA Industry, se află în negocieri avansate pentru achiziția unui pachet de 77,5% din capitalul social al Iranga Technologijos, companie din Lituania.

Iranga acționează pe piața textilelor tehnice și de construcții, oferind soluții bazate pe o gamă complexă de tehnologii pentru producția de țesături din fibră de sticlă și materiale compuse prin laminarea țesăturilor, activitate similară cu una din liniile de business deținute de Bico.

Valoarea tranzacției este de 4 milioane EUR și este condiționată de finalizarea cu succes a analizei due dilligence și de eventualele aprobări ale instituțiilor relevante.

“Achiziția, realizată sub umbrela holdingului nostru, va contribui la creșterea prezenței noastre pe acest segment și totodată la atingerea de noi piețe. Ne bucurăm să vedem valori comune în două companii aflate la mare distanță, una în România, alta în Lituania, și credem cu atât mai mult în sinergii și parteneriate pe termen lung, mai ales în contextul actual internațional, unul care nu e lipsit de provocări. Resursele și know-how-ul pe care holdingul nostru le are în sectorul materialelor de construcții, dar și modelul nostru de business, bazat pe parteneriat activ, competențe și implicare totală, sunt elemente-cheie în sinergiile pe care le realizăm”, a declarat Ionuţ Bindea, Investment Manager ROCA Investments, Preşedinte al Consiliului de Administraţie și Director General interimar al ROCA Industry.

Ionuț Bindea

Preluarea pachetului majoritar al Iranga este în linie cu strategia și cu planurile de dezvoltare ale producătorului român. Achiziția va sprijini diversificarea piețelor în care companiile holdingului românesc sunt prezente, toate acestea contribuind la crearea unei valori adăugate în jurul lor, prin sinergii și instrumente comune.

“Prin investițiile pe care le facem urmărim dezvoltarea capacităților noastre de producție, inovarea și creșterea sustenabilă, pe termen lung. Dacă la începutul anului, prin achiziția companiei Terra, am reușit să ne consolidăm cota de piață la nivelul SEE pentru producția plasei din fibră de sticlă destinată termosistemelor, de aceasta dată, prin tranzacția Iranga ne dorim să dezvoltăm o altă linie de business, una care se adresează unui sector de clienți B2B în care activăm încă din anul 2019. La nivel personal, scalarea acestui sector de activitate are o însemnătate specială și încă din 2019, când am preluat implementarea și dezvoltarea acestei linii de business, am început procesul de profilare a pieței prin studiul activității companiei Iranga. Acum, vom uni resursele celor două organizații, atât pe cele tangibile, cât și intagibile, pentru atingerea obiectivului comun: dezvoltarea de soluții inovative pentru armarea materialelor de construcții, transformând astfel toate barierele culturale în avantaje competitive”, declară Adrian Butuc, Director General al Bico Industries.

Prin această linie de business Bico dezvoltă producția de textile tehnice, compuse sau simple, din fibră de sticlă sau poliester, utilizate pentru ranforsarea altor materiale industriale din spectrul termo și hidroizolațiilor.

Achizitia producătorului lituanian de textilele tehnice și pentru construcții vine în contextul în care, pe parcursul acestui an, holdingului ROCA Industry i s-au alăturat companiile Eco Euro Doors și Terra Impex (achiziționată integral de Bico Industries), iar o a treia tranzacție, cea pentru achiziția a 100% din capitalul social al Dial, este în proces de finalizare.

Astfel, la acest moment, ROCA Industry grupează în holding companiile BICO Industries (70%), Sarcom (100%), Terra (100%) și Eco Euro Doors (70%), iar așteptările sunt ca până la finalul anului să se finalizeze și preluarea integrală a Dial, dar și a Iranga (77,5%).

ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. a fost listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București în luna ianuarie a acestui an și este tranzacționată sub simbolul bursier ROC1.