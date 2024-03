Războiul din Ucraina: Armata rusă a recrutat indieni pentru a lupta pe front

Guvernul indian a recunoscut că mai mulți resortisanți indieni au fost recrutați de către armata rusă pentru a lupta pe front în Ucraina. Familiile acestora sunt îngrijorate întrucât nu mai au nicun fel de vești de la ei. New Delhi se află deja în discuții cu Moscova pentru a-i repatria. Corespondentul RFI la New Delhi a intrat în posesia declarațiilor unor rude ale recruților pentru armata rusă, obținute de agenția de presă indiană ANI. Tânărul Mohammed Sufiyan a fost recrutat la finele anului 2023 ca simplu agent de securitate pentru armata rusă. A plecat la Moscova sperând la un salariu mare. Foarte rapid i-a fost înmânată o armă pentru a se bate pe front contra ucrainenilor. La ora actuală, familia sa este îngrijorată deoarece nu mai are vești de la el. Un camarad al lui a transmis că tânărul respectiv a fost rănit și nu mai poate merge. Tânărului nu i s-a spus la recrutare că va merge pe front. După o anchetă realizată de jurnalul „The Hindu”, circa 100 de indieni ar fi fost angajați ca agenți de securitate pentru armata rusă, cu contracte de un an de zile. Mulți dintre ei au fost însă trimiși pe front, unde unii au fost răniți. În fața presiunilor familiilor, ministrul indian de Externe a anunțat că a contactat omologii ruși, după care mai mulți indieni recrutați au fost demobilizați.

India nu dorește o înfruntare cu Occidentul

Dacă naționaliștii hinduși nu ezită să critice țările occidentale, în dezbaterile pe teme interne ale Indiei, nu există ideea alăturării acestei țări la „tripla alianță contra Occidentului (Rusia, China și India)”, dorită de ruși. „Niciodată India nu va adera la un discurs atât de agresiv”, declara recent Nandan Unnikrishnan, șeful diplomației indiene, pentru a explica tăcerea totuși a Indiei pe această temă. India, sublinia el recent, nu poate pur și simplu să întoarcă spatele principalilor săi parteneri comerciali. În 2022, Europa și Statele Unite au atârnat greu în schimburile cu acestea, ajunse la 200 miliarde de euro – de 7 ori mai mult decât cu Rusia. Dacă schimburile cu Rusia cunosc acum o puternică ascensiune, acest lucru se datorează în principal vânzării de către Moscova de material militar pentru armata indiană. Or, recent, India Air Force constata incapacitatea Rusiei de a onora livrările contractate din cauza angajamentelor pe frontul din Ucraina. Pentru păstrarea independenței sale, subliniază în comentariul său corespondentul RFI, New Delhi știe că trebuie să păstreze distanța – într-o manieră moderată – față de Moscova. Rivalitatea cu China, necesitatea diversificării complexului său militaro-industrial obligă India să se orienteze și către alte țări, în primul rând către Occident. Apoi, apropierea alegerilor generale din acest an, relevă RFI, va concentra atenția guvernului central indian mai degrabă asupra problemelor interne decât celor internaționale.