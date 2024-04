Războiul din Ucraina: Cei 27 șefi de stat și de guvern europeni promit arme antiaeriene Kievului și sancțiuni contra Iranului

Liderii celor 27 state membre ale Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles, au consacrat o bună parte a dezbaterilor lor de miercuri crizei din Orientul Mijlociu. Așa cum a reieșit din luările sale de poziție din aceste zile, Volodimir Zelenski nu și-a ascuns regretul că el este considerat „un aliat din zona a doua”, după sprijinul acordat de americani, britanici și francezi Israelului, deși progresele ofensivei ruse pe frontul din estul Ucrainei sunt evidente. La acest summit, europenii s-au angajat să accelereze trimiterea de arme armatei ucrainene. Este exact ce a dorit Zelenski să audă. La presiunea exercitată chiar de el în ultimele săptămâni, Uniunea Europeană s-a angajat miercuri, 17 aprilie, să livreze cât mai repede sisteme antiaeriene Kievului. „Nu mai este timp pentru cuvinte mari, este nevoie de mai multe arme, a insistat președintele Consiliului UE, Charles Michel. Am avut o bună dezbatere și s-a înțeles faptul că țările membre ale Uniunii, în special cele care dispun de capacități de producție, trebuie să accepte că este foarte important să se furnizeze Kievului mai multe sisteme de apărare antiaeriană și o mai mare cantitate de muniții”.

Președintele Zelenski poate conta pe susținerea activă a mai multor țări europene: Olanda, dar și Lituania cu președintele său, Gitanas Nauseda. „Mă tem să nu pierdem din vedere Ucraina. În fiecare zi și în fiecare noapte, orașele ucrainene sunt ținte ale unor crunte bombardamente”, a declarat la summit președintele Nauseda.

Germanul Olaf Scholz i-a chemat pe colegii săi să îi urmeze exemplul: să livreze sisteme de apărare Patriot. „Este absolut util imediat pentru Ucraina și noi vrem să-i încurajăm și pe alții să facă acest lucru. Berlinul a anunțat încă de sâmbăta trecută trimiterea în Ucraina a sistemului Patriot pentru a-i ajuta pe ucraineni să contracareze atacurile rușilor vizând orașe și infrastructuri energetice, gen de atacuri ce s-au multiplicat în ultimele săptămâni. Acesta a fost cel de-al treilea sistem Patriot furnizat Kievului. „Mersi Olaf pentru eficiența ta, dar avem nevoie de mai mult”, a declarat Charles Michel, subliniind că atacul ucigaș de miercuri împotriva orașului ucrainean Cernihiv, soldat cu cel puțin 17 morți și zeci de răniți, demonstrează urgența situației.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a încurajat și el, în dezbaterile de miercuri, țările Alianței Atlantice să ofere din stocurile lor Ucrainei arme pentru apărare antiaeriană și muniții, chiar dacă are ca efect coborârea stocurilor sub bara recomandată de NATO. Zelenski a reușit deci să obțină noi promisiuni de la aliații săi europeni, dar și acum rămâne să fie concretizate cât mai rapid posibil în fața progreselor ofensivei ruse.

Uniunea Europeană sancționează fabricanții de rachete și drone iraniene

Tot miercuri, Uniunea Europeană a decis impunerea de noi sancțiuni contra Iranului, vizând producătorii de drone și rachete, a declarat președintele Consiliului UE, Charles Michel. „Am decis impunerea de sancțiuni contra Iranului, dorim să trimitem un mesaj clar” după atacul contra israelului, a declarat la finalul sumitului de la Bruxelles a liderilor țărilor UE. „Am avut un bun schimb de opinii și credem că este foarte important să facem tot posibilul pentru izolarea Iranului, să lucrăm cu țările din regiune pentru susținerea unui proces de pace, de negocieri vizând pacea”, „Noi susținem securitatea Israelului fără nicio ezitare, a continuat el, și suntem convinși că este foarte important să ne angajăm împreună cu țările din regiune pentru evitarea agravării tensiunii, a unei escaladări a conflictului”, a mai spus Charles Michel.