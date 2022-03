Războiul din Ucraina continuă: Bombardamentele lovesc toate marile orașe, Kievul este înconjurat de ”convoaiele morții” ruse

În a 16-a zi a invadării Ucrainei și a doua zi după eșecul și al celei de a 4-a întâlniri ruso-ucrainene, tancurile ruse se află la porțile capitalei, Kievul, iar multe alte orașe ucrainene sunt asediate, ținte ale unor violente bombardamente, în special Mariupol, unde situația este extrem de critică. Forțele ruse nu reuşesc să cotropească acest port-cheie la Marea de Azov, unde întâmpină opoziția puternică a forțelor ucrainene. Populația acestui mare oraș nu are posibilitatea să se evacueze, sub bombe, și vin vești de la locuitori că viața lor a devenit insuportabilă: fără hrană, fără apă, curent electric, medicamente, îngrijiri medicale, înconjurați de clădiri distruse, mormane de dărâmături. Evacuarea civililor din Mariupol și Volnovakha, alt oraș apropiat sub asediu, a fost imposibilă deoarece culoarul umanitar anunțat a fost țintă a bombardamentelor. Aceeași situație este și la Harkov, al doilea mare oraș al țării, sau la Mikolaev, orașe pe care rușii nu reușesc să le ocupe, în ciuda bombardării lor fără întrerupere. Au făcut înconjurul planetei imaginile televizate de la bombardarea fără reținere de către trupele ruse a unui spital de copii și a unei maternități.

Vineri dimineață, un val de atacuri aeriene s-a abătut asupra infrastructurilor civile – nu militare – din orașul Dnipro și asupra a două aeroporturi militare din localitățile Lutsk și Ivono-Frankivsk, situate deja mai spre vestul Ucrainei.

Odesa este în continuare pregătită să facă față atacului dinspre Marea Neagră al forțelor militare ruse. Până acum, acest important oraș strategic nu a fost supus bombardamentelor, dar informații de la corespondenții de presă aflați în zonă spun că ”laţul se strânge” și în jurul Odesei. Corespondenți ai RFI relatează că, în acest oraș, populația s-a angajat în totalitate, voluntar, la pregătirile pentru respingerea unei iminente ofensive a rușilor. Zilnic, aici, ca și la Lvov, sosesc convoaie masive de refugiați de la Mariupol, Herson sau Mikolaev, oraș situat la o mică distanță de Odesa. Pe clădirile orașului Odesa sunt arborate drapele ucrainene și în acest oraș nu se vorbește decât limba ucraineană. Membri ai unei fanfare militare ucrainene susțin concerte pentru rezidenții ce stau permanent lângă fortificații, lângă Teatrul de operă și balet din Odesa.

Vladimir Putin ordonă facilitarea acceptării de combatanți ”voluntari”

Președintele rus a ordonat armatei sale facilitarea trimiterii în Ucraina de combatanți ”voluntari”, ca răspuns la ceea ce el consideră certă primirea de ”mercenari” occidentali alături de forțele ucrainene. ”Dacă vedeți că persoane vor să meargă voluntar în Ucraina, fără fi plătite, și care îi ajută pe cei ce trăiesc în Donbas, atunci trebuie mers în întâmpinarea lor ajutându-i să intre în luptă”, a spus Vladimir Putin, răspunzând unei propuneri a lui Serghei Choigu, ministrul său al Apărării, care i-a comunicat că 16.000 combatanți din Orientul Apropiat sunt gata să ajute forțele militare ruse.