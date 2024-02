Încă de la începutul războiului contra Ucrainei, relațiile Rusiei cu țările baltice s-au deteriorat considerabil, acestea din urmă temându-se în permanență că vor fi invadate și ele de armata rusă. Punerea sub urmărire a primului ministru estonian confirmă fără vreun dubiu existența acestui pericol. Interesant este faptul că dna Kaja Kallas este dată în urmărire pentru o „problemă penală”, dar domnia sa nu a comunicat încă și de ce delict este acuzată. S-a aflat de asemenea că Secretarul de stat Taimar Peterkop și ministrul Culturii al Lituaniei, Simonas Kairys, au primit „aviz de cercetare”, considerați ” responsabili de decizii ce sunt o insultă, desfășoară acțiuni ostile contra memoriei istorice, contra Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

O sursă din serviciile de securitate ruse, citată sub anonimat de agenția rusă de stat TASS, a afirmat că cei doi responsabili estonieni sunt dați în urmărire pentru „distrugerea și degradarea monumentelor ridicate în omagiul soldaților sovietici morți în al doilea război mondial”. În ultimii ani, multe astfel de monumente au fost demontate în toate țările baltice, în semn de respingere a perioadei sub dominație sovietică, aceste țări considerând că au fost sub ocupația fostei URSS. Este bine știut că o minoritate rusă se află în Estonia, Letonia și Lituania, trei foste republici sovietice, actualmente membre ale Uniunii Europene și ale Alianței Atlantice. Proastele relații ale acestor țări cu Rusia s-au agravat și mai mult după invadarea Ucrainei, pericol pe care-l văd și pentru ele, motiv pentru care sprijină activ Kievul în lupta contra armatei ruse. Săptămâna trecută, însărcinații cu afaceri ai ambasadelor Estoniei, Letoniei și Lituaniei au fost convocați de ministrul rus de Externe, cărora li s-au adus acuzații de „sabotare” a alegerilor prezidențiale din Rusia, refuzând să asigure securitatea birourilor de vot din ambasadele Rusiei de pe teritoriul lor. În luna ianuarie, Letonia și Estonia au anulat acordul de asistență juridică cu Rusia, guvernele celor două țări invocând agresarea Ucrainei de către Moscova.