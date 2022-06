Războiul din Ucraina: Un fost prim-ministru rus spune că nu-l mai recunoaște pe Putin

Mihail Kasianov, fost prim-ministru în guvernul lui Vladimir Putin în perioada 2000-2004, actualmente unul dintre opozanții Kremlinului, în fruntea micului partid liberal PARNAS, spune că nu și-a imaginat vreodată că acest om va pune în execuție amenințările cu invadarea Ucrainei. ”Putin pe care l-am cunoscut este total diferit”, spune Kasianov într-un rar interviu acordat în video Agenției France Presse, reluat și de postul de televiziune BFMTV. În opinia sa, actualul război ar putea dura până la doi ani, dar crede cu tărie că, într-o zi, Rusia va intra pe ”calea democrației”.

”Putin nu mai este el însuși”

Ca și alți ruși, Kasianov nu a crezut că Rusia va declanșa totuși un război. Doar cu trei zile înaintea invaziei a început să creadă acest lucru, când Vladimir Putin i-a convocat – într-o regie bine pusă în scenă – pe membrii Consiliului rus de securitate pentru o reuniune retransmisă la posturile de televiziune. ”Când am urmărit această reuniune, își reamintește Kasianov, am fost sigur că începe războiul . Eu cunosc persoanele prezente la reuniunea respectivă și, privindu-i, am văzut cum Putin nu mai era el însuși. Nu sub aspect medical, ci politic”.

Destituit de către președinte în 2004, Kasianov s-a alăturat opoziției, devenind unul dintre cei mai feroce detractori ai Kremlinului. A preluat conducerea Partidului libertății poporului (PARNAS), un mic partid liberal. Kasianov a părăsit Rusia din cauza opoziției sale față de invadarea Ucrainei, fără, însă, să spună în ce țară se află în acest moment, invocând motive de securitate.

Un sistem ”cinic și crud”

Potrivit lui Kasianov, Vladimir Putin, fost agent al KGB, a construit – de la instalarea sa la putere, în 2000 – un sistem bazat pe impunitate și frică. Acest sistem, spune el, grație încurajării primite de la Putin ca șef de stat, a început să funcționeze într-o manieră și mai cinică și crudă decât în ultimii ai ai Uniunii Sovietice. În fond, spune fostul premier, este vorba de existența unui sistem ”ce reamintește de KGB bazat pe impunitate totală”.

”Dacă Ucraina cade, urmează țările baltice”

Potrivit lui Kasianov, pe lista următoarei agresiuni a lui Putin figurează țările baltice. El a dezaprobat ”categoric” ideea conform căreia Putin nu trebuie umilit, precum și apelurile ”unora” care cer Ucrainei să accepte concesii teritoriale în schimbul păcii. ”Ce a făcut Putin pentru a merita așa ceva? se întreabă dezaprobator fostul premier rus. Are o poziție mult prea pragmatică și comite o eroare”.

Ce va fi după Putin?

Potrivit lui Kasianov, succesorul lui Putin va fi la ordinele serviciilor de securitate, nu va putea controla multă vreme sistemul existent și în cele din urmă vor fi organizate alegeri democratice.”Sunt sigur că Rusia va reveni pe drumul construirii unui stat democratic”, spune, optimist, Mihail Kasianov. Dar, adaugă el, va fi necesar un deceniu pentru ”decomunizarea” și ”deputinizarea” țării. Iar acest proces va fi foarte dificil, mai ales după acest război criminal din Ucraina… Iar prima prioritate va fi repararea încrederii din partea țărilor europene”, pe care fostul premier rus le consideră ”partenerii naturali” ai Moscovei.

”După tragedia din Ucraina la care asistăm, mai spune Kasianov, în mod cert opoziția din Rusia se va uni, subliniind imensele sarcini ce-i vor reveni, inclusiv lui personal. Va trebui reconstruit totul de la zero, va trebui reînceput un ciclu de reforme economice și sociale… Este vorba de provocări imense și dificile, dar va trebui înfruntate”, a conchis Mihail Kasianov.