Reff & Asociații și Deloitte România au asistat Bank of Cyprus în vânzarea portofoliului de creanțe neperformante și proprietăți

Aceasta este cea mai mare tranzacție de pe piața creditelor neperformante din România din anul 2022, implicând un portofoliu cu o valoare nominală totală de aproximativ 147 de milioane de euro

Reff & Asociații | Deloitte Legal și Deloitte România au asistat Bank of Cyprus în vânzarea unui portofoliu de creanțe neperformante garantate și a unor imobile recuperate situate în România, în valoare nominală totală de aproximativ 147 de milioane de euro, către o entitate din grupul APS. Tranzacția a fost semnată în luna mai 2022 și a fost finalizată în data de 24 august 2022, după ce a fost în prealabil analizată de Consiliul Concurenței.

Vânzarea portofoliului rezidual de active neperformante deținute de grupul cipriot în România a fost decisă în contextul încetării operațiunilor Bank of Cyprus din țara noastră, proces care a fost implementat în mod gradual pe parcursul ultimilor ani.

„Aceasta a fost ultima tranzacție importantă care face parte din planul nostru de a ieși de pe piețele străine și de a continua să ne concentrăm pe deservirea pieței din țara noastră de origine. Am fost norocoși că, pe parcursul anilor în care am fost prezenți pe piața din România, am beneficiat de sprijinul echipei de avocați de la Reff & Asociații | Deloitte Legal, care a reprezentat un partener de încredere, pe care ne-am putut baza și care tot timpul a fost atent la aspectele comerciale ale tranzacțiilor, dincolo de cele tehnice, de natură juridică, pe care le implică în mod inerent astfel de proiecte”, a spus Ioannis Petrou, Manager Corporate Finance Solutions, Bank of Cyprus.

Pe tot parcursul proiectului, avocații de la Reff & Asociații | Deloitte Legal au asistat banca cu privire la toate aspectele juridice pe care le-a implicat procesul de vânzare, de la etapa preliminară de structurare juridică, la redactarea pachetului de documente de tranzacție, pe parcursul negocierilor cu cumpărătorul, inclusiv în cadrul ședințelor de semnare și de finalizare a tranzacției, și vor continua să ofere asistență juridică pentru îndeplinirea tuturor formalităților post-vânzare.

Complexitatea particulară a acestei tranzacții derivă atât din caracterul eterogen al pachetului de active vândute, cât și din incidența mai multor regimuri juridice (român, cipriot și englez) și formalitățile specifice care trebuie îndeplinite în fiecare jurisdicție relevantă. Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal a fost formată din Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Andreea Șerban, Senior Managing Associate în departamentul de Drept Bancar și Finanțări, care a coordonat întreaga echipă de proiect, Iulian Maier, Senior Associate, care a acordat asistență cu privire la aspectele societare, Diana Stan, Managing Associate, și Alexandru Butușină, Senior Associate, care au acordat asistență cu privire la aspectele de drept imobiliar, Florentina Munteanu, Partener, și Mihnea Radu, Senior Associate, care au acordat asistență cu privire la aspectele de dreptul concurenței și Dănuț Arion, Associate, care a acordat asistență cu privire la aspectele de reglementare din sectorul financiar-bancar.

Practica de consultanță fiscală a Deloitte România a acoperit aspectele fiscale ale tranzacției și a fost implicată în proiect prin Alexandra Smedoiu, Partener, Raluca Bâldea, Partener, Anca Ghizdavu, Senior Manager, și Alexandru Stancu, Senior Manager.

„Finalizarea acestei tranzacții, care este, conform informațiilor publice disponibile, cea mai mare tranzacție de acest tip din piața creditelor neperformante din România în anul 2022, reprezintă un mare succes pentru echipa noastră, având în vedere gradul ridicat de complexitate a proiectului și calendarul strâns de implementare. Suntem recunoscători clientului nostru pentru încrederea acordată în acești ani de colaborare și îi felicit pe colegii mei pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă și în acest proiect provocator”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener la Reff & Asociații | Deloitte Legal.