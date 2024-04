Repartitoare de costuri pe banii statului. Banii vin pe card

Maria CERNĂTESCU (gds.ro)

În acest an, persoanele cu venituri mici vor primi un ajutor de cel mult 750 de lei ca să-şi pună repartitoare. Banii pot fi folosiţi pentru cumpărarea și montarea de repartitoare de căldură în propriile apartamente. Termenul amintit pentru compensarea costului de achiziţie şi montare a repartitoarelor de căldură va fi amânat, după cum apare în proiectul de OUG de la Ministerul Investițiilor, până pe 31 august 2024. Începând cu 15 aprilie, persoanele vulnerabile vor putea folosi acest sprijin financiar alocat pentru a compensa costul asociat achiziției și instalării de repartitoare. Cu alte cuvinte, banii pentru repartitoare vin pe un card după modelul cardului de energie.

Din această primăvară, persoanele vulnerabile vor beneficia de sprijin financiar în valoare de 750 de lei per apartament, pentru achiziționarea și instalarea de repartitoare. Ajutorul se acordă familiilor cu venituri medii individuale sub 2.000 de lei, sub forma unui card de energie, distribuit de Poșta Română. Acesta permite respectivului proprietar să beneficieze de sprijin pentru costurile cu energia și să compenseze achiziția și montarea sistemelor de repartizare a costurilor cu energia termică. Plățile pot fi făcute online, prin mandat poștal sau la agentul poștal.

„Este vorba despre o Ordonanță de Urgentă care a fost urcată în dezbatere publică pe data de 02.04.2024 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Suma de 750 de lei, urmează a se da sub forma unui card care va fi distribuit de către Poşta Română”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache.



Într-adevăr în proiect se spune că acest card de energie este distribuit de către Poșta Română și îi dă titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea parțială a cheltuielilor cu energia, precum și pentru compensarea, începând cu data de 15 aprilie 2024, a costului aferent achiziției și montării unor sisteme de repartizare a costurilor cu energia termică, în blocurile racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

După montarea repartitoarelor cu o firmă în domeniu, beneficiarii vor primi un certificat de validare a achiziției și montajului, document emis de asociațiile de proprietari sau locatari.

”Prin care se certifică, pe baza procesului-verbal de montare și a facturii emise de o societate autorizată, datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin, rezultată din achiziția și montarea unor sisteme de repartizare a costurilor cu energia termică, în locuințe situate în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice și care servește ca document justificativ la efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal”, se spune în lege.

Cum se fac plăţile

Potrivit OUG 166/2022 există mai multe moduri de efectuare a acestor plăți:

În primul rînd, plata online, accesând platforma Poștei Române. Aici trebuie să introduci codul cardului de energie, CNP-ul beneficiarului și să încarci documentele necesare: cartea de identitate, cardul de energie și factura din partea firmei care a montat repartitoarele sau certificatul de validare a datoriei din partea asociației de proprietari sau locatari, în cazul în care achiziția și montajul s-a făcut prin aceasta.

În al doilea rînd, plata prin mandat poștal, la orice unitate poştală sau la poștașul care vine la domiciliul tău. Aici trebuie să completezi plata către contul furnizorului de energie sau al asociației de proprietari/locatari și să primești dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății. Şi la final, plata se poate face la poștaşul, care vine la tine acasă, cu un terminal mobil. Aici trebuie să prezinți cardul de energie, actul de identitate și factura sau certificatul de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari.



Acte necesare

Atunci când plăteşti cu cardul de energie, este necesar să ai la îndemână următoarele documente:

cardul de energie; actul de identitate al beneficiarului; factura curentă/restantă sau un alt document justificativ. Acest document poate lua forma unei înștiințări din partea furnizorului sau a unui certificat de validare a datoriei sau a achiziției și montajului repartitoarelor, din partea asociației de proprietari/locatari.

Firmele de repartitoare nu ştiu nimic

„Nu ştim nimic. Nu ştim care este procedura. Asociaţiile au făcut ceva presiuni în luna februarie pentru că expiră acele carduri, mai departe nu ştim cum se procedează. Cu siguranţă lucrările se vor face doar cu firmele în domeniu. Noi pentru lucrările efectuate emitem o factură generală pe un bloc sau pe mai multe blocuri, nu ştim cum se procedează în aceste cazuri. Cum se vor defalca cheltuielile? Nu ne-a întrebat nimeni până la acest moment.”, spune Cătălin Popescu, reprezentant Techem, firmă de repartitoare.