Reuniune „istorică” la Kiev a miniștrilor de externe ai țărilor Uniunii Europene

Josep Borrell, șeful diplomației europene, i-a convocat luni la Kiev pe miniștrii de externe ai țărilor membre ale Uniunii Europene. Este prima reuniune de acest gen ce are loc în afara frontierelor Uniunii. Scopul șefilor diplomațiilor europene este să „exprime, în acest moment critic al războiului, solidaritatea lor cu lupta poporului ucrainean contra invadatorilor ruși”, a declarat Josep Borrell. Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a salutat această reuniune a omologilor săi europeni la Kiev, cu sublinierea că ea are loc „în interiorul viitoarelor frontiere ale Uniunii Europene”.

Prezentă la deschiderea reuniunii, Catherine Colonna, șefa diplomației franceze, a declarat că trebuie arătat Rusiei că „nu trebuie să conteze pe ‘oboseala’ Uniunii Europene”. Ea a precizat că actuala reuniune de la Kiev are drept scop să arate că „Ucraina face parte din familia europeană… iar noi vom fi aici pentru multă vreme”.