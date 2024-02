Scumpiri în lanț, în prima lună a anului, la produsele cu adaos comercial plafonat

George Lupu (www.b1tv.ro)

Prețurile a nouă categorii de produse alimentare de bază din lista celor pentru care se aplică un adaos comercial plafonat s-au mărit în ianuarie față de decembrie cu până la 3%, potrivit economica.net.

Produsele cu preț plafonat care s-au scumpit

În luna ianuarie 2024, au fost rapotate scumpiri la nouă dintre cele 14 produse alimentare pentru care se aplică OUG 89/2023 privind privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare și pentru care INS raportează date.

Prețul mediu al fructelor proaspete a crescut cu 3,3% față de luna anterioară și cu 9,9% față de ianuarie 2023, menținându-se trendul ultimelor luni.

De asemenea, legumele și conservele de legume s-au scumpit cu 3,2% față de decembrie și cu 8,7% față de perioada similară a lui 2023.

Cartofii s-au scumpit și ei cu 2,7% într-o singură lună ajungând să coste cu 9,6% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

Carnea de porc s-a scumpit și ea ușor, cu 1,7% față de decembrie și cu 10,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Aceasta după o ieftinire de 0,6% în decembrie 2023 față de noiembrie 2023, ceea ce a însemnat un pls de 9,4% în decembrie 2023 față de perioada similară a anului anterior.

Laptele de vacă este, de asemenea, cu 1,3% mai scump decât în decembrie, dar cu 4,79% ieftin decât în ianuarie 2023, în timp ce ouăle erau în ianuarie cu 1% mai scumpe decât în decembrie și cu 0,65% mai ieftine decât în perioada similară a anului trecut.

Totodată, raportat la luna anterioară, în ianarie 2023, INS a mai consemnat scumpiri la carnea de pasăre (0,5%), brânza de vacă telemea (0,83%), pâine (0,1%).

Au fost însă și produse care s-au ieftinit în ianuarie față de decembrie. Este vorba despre mălai ( minus 3,72%), ulei (2,07%), făină (1,29%), zahăr (0,51%), margarină ( 0,48%).

Cât va costa un kilogram de carne de piel de Paște anul acesta

Anul acesta, un kilogram de carne de miel va costa între 25 și 30 de lei, conform primelor estimări realizate la mijlocul lunii ianuarie.

În 2023, fermierii cereau pentru un kilogram de carne de miel un preț cuprins între 15 și 20 de lei, dacă un client voia să-l cumpere întreg.

Prețul pentru carnea de miel va costa aproximativ 20 de lei sau peste 40 de lei dacă alegeți un kilogram de carne în carcasă.

„Cresc ovine de peste 25 de ani. Fătările au început cam de pe la sfârșitul lui ianuarie, în alți ani mai devreme, acum au întârziat cam două- trei săptămâni. Este un an bun, un an bogat față de anii precedenți. În fermă am aproximativ 160-170 de capete cu tot cu cele fătătoare şi anul acesta e binișor, așteptăm în jur de o sută patruzeci de miei, pe acolo dacă e totul bine, dacă nu apar alte probleme, avorturi sau chestii de genul care e normal să se întâmple. Beneficiez de subvenții, ce să zic, sunt îndestulătoare în sensul că eu nu am subvențiile alea mari cu origine. Eu mă încadrez la cele mici, minimum cincizeci de capete”, a mărturisit un fermier din Iabalcea, care se ocupă de creșterea ovinelor, potrivit Gândul.