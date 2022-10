Se adâncește alianța Rusia-Iran: După drone, Teheranul livrează Rusiei turbine pentru industria gazieră

Iranul a anunțat duminică, 23 octombrie, semnarea unui contract cu Rusia privind livrarea a 40 turbine destinate industriei gaziere ruse, lovită de sancțiunile occidentale după invadarea Ucrainei. ”Succesul industrial al Iranului nu se limitează la domeniul rachetelor și al dronelor”, a declarat directorul executiv al companiei gaziere iraniene Iranian Gas Engineering and Development Company.”În prezent, 85% din instalațiile și echipamentele de care are nevoie industria gazului sunt fabricate în Iran și, ținând cont de această capacitate, am semnat un contract pentru a exporta în Rusia 40 de turbine”, a informat directorul companiei menționate. Nu a spus însă când a fost semnat contractul și nici când este prevăzută livrarea turbinelor. Așa cum se știe, după instituirea sancțiunilor occidentale, ca urmare a invadării Ucrainei, Rusia a redus sau a întrerupt livrările de gaze naturale către mai multe țări europene, provocând o creștere fulminantă a prețurilor energiei. Kremlinul susține că sancțiunile au împiedicat mentenanța infrastructurilor gaziere ale Rusiei, blocând în special revenirea unei turbine Siemens trimise în Canada pentru reparații.

Crește cooperarea ruso-iraniană

Potrivit industriașilor iranieni, sancțiunile americane contra Rusiei au drept scop excluderea Moscovei de pe piața gazelor, eliminând astfel unul dintre cei mai mari concurenți ai Statelor Unite. Rusia și Iranul, care dețin unele dintre cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume, sunt supuse unor severe sancțiuni americane ceea ce, spun surse de ambele părți, le-a împins în ultimele luni spre o creștere a cooperării lor. Președintele iranian Ebrahim Raissi i-a declarat recent omologului său rus, Vladimir Putin, că o cooperare mai amplă între țările lor ”le poate face mai puternice”. În luna iulie, Putin s-a deplasat la Teheran, unde a avut convorbiri cu președintele Raissi, precum și cu Ghidul suprem al revoluției iraniene, Ayatollahul Ali Khamenei. Aceștia i-au propus liderului rus ”o cooperare pe termen lung” și mult mai puternică. Deși Teheranul a negat, nimeni nu mai are vreo îndoială că dronele folosite de trupele ruse în ultimele săptămâni pe fronturile din estul și sudul Ucrainei erau de fabricație iraniană.