Se vrea lege specială pentru FlixBus

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a fost eliminată de la dezbaterile pe Legea care modifică normativele pentru transporturi, de președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, Sandor Bende. Atragem atenția asupra faptului că o singură companie își va subordona toate firmele de transport persoane din România, iar Consiliul Concurenței nu a sesizat nimic în neregulă.

Luni, 20 februarie 2023, reprezentanții COTAR au fost dați afară din ședința Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, de președintele acestei comisii, Sandor Bende, deși se dezbătea proiectul de modificare legislativă PL-x 12/2023, privind transporturile rutiere. Proiectul Ministerului Transporturilor a fost initial discutat cu transportatorii și s-au agreat unele amendamente, apoi s-a dezbătut și a fost votat în Senat, iar luni a ajuns la Camera Deputaților, de unde noi am fost excluși de la dezbateri.

Au participat la dezbaterile privind această lege inclusiv reprezentanții FlixBus, care au și depus propriile amendamente. Compania este o platformă de transport rutier european, nu o asociație reprezentativă la nivel de ramură, iar modificările legislative se fac pentru a facilita preuarea pieței din România de către această companie. FlixBus nu mai are copie conformă validă pentru România, din octombrie 2022, dar este invitată la dezbaterile din Parlament, pentru modificarea legii transporturilor, în timp ce reprezentanții transportatorilor au fost dați afară de la dezbaterea publică din Comisia de Industrii a Camerei Deputaților. Așa înțelege domnul Sandor Bende democrația din România!

Modificarea legislativă propusa de FlexiBUS ar fi pentru „liberalizarea pieței”, în sensul că FlexiBus ar urma sa preia piața, subordonându-și, prin lege, toți transportatorii din România. Modificarile care se vor la proiectul votat de SENAT,sunt de fapt pentru această companie privată care deține o platformă online și a cumpărat traseele Eurolines și TUI Touring, urmând ca pe lângă transportul internațional să-l preia și pe cel intern, din România. Când legea va intra în vigoare, toate firmele vor opera pentru FlixBus.

Printre modificările agreate cu noi, în dezbaterile de la Ministerul Transporturilor și din Senat, se numără următoarele: piața transportului interjudețean de persoane să se deschidă gradual, după modelul din Italia, astfel încât cei care deja dețin licențe de traseu să poată solocita eliberarea autorizațiilor naționale pe o perioadă de 3 ani, pe traseele pe care le operează acum.

Începând cu 01.07.2023, orice operator va putea solicita autorizație națională, cu respectarea unui decalaj de 60 minute între curse, în capetele de traseu – pentru a se evita situațiile care ar putea apărea dacă la suprapunerea curselor pe aceeași rută, de la aceeași oră, mai ales în stațiile intermediare. Se vor introduce stații intermediare, fără decalaj de 60 minute, pe traseele mai lungi de 120 km, pentru a proteja transportul județean. Începând cu 01.07.2026 se va elimina decalajul de 60 de minute între curse, în capatele de traseu, atunci urmând să se producă liberalizarea totală a pieței. Toți operatorii trebuie să aibă autobuze care să nu fie mai vechi de 9 ani, pentru a obține licența de transport.

„Faptul că am fost dați afară de la dezbateri arată că interesul este ca aceasta lege sa fie votata cu propunerile unui anumit grup de interese .Noi am trimis e-mail, de dimineață, pentru a anunța că vom participa la dezbateri, dar nu ni s-a răspuns și nu am fost lăsați să intrăm în sală. Președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii, Sandor Bende, uită că România este un stat democratic și avem tot dreptul să participăm la dezbateri și să depunem amendamente, fiind confederații patronale, constituite conform Legii dialogului social, reprezentative la nivel de ramură. Se fac modificări la Legea care ne privește, pentru modificările la OUG 127/2022, care ne privește în mod direct. Cerem instituțiilor de control să verifice cum s-a ajuns la situația de a se legifera în folosul unei singure companii străine, în România neexistând o lege a Lobby-ului!”, a declarat Gabriel Otet , prim vicepreședinte COTAR

(Biroul de Presă COTAR)