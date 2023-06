Șeful diplomației britanice spune că Ucraina are dreptul la autoapărare chiar dacă asta înseamnă să lovească ţinte pe teritoriul rus

Nora Baldovin (www.b1tv.ro)

Şeful diplomaţiei britanice, James Cleverly, a declarat că Ucraina are dreptul să lovească „ţinte legitime” pe teritoriul rus în scop de autoapărare, după ce, marți dimineață, Moscova a fost atacată cu drone.

James Cleverly s-a ferit să comenteze atacul asupra capitalei ruse.

„Nu cunosc detalii și nu voi specula în legătură cu natura atacurilor cu drone în Moscova. Dar voi spune ceva mai general, în loc să mă refer la un incident specific”, a declarat Cleverly, care se află într-o vizită oficială în Estonia.

„Ucraina are dreptul legitim de a se apăra. Are dreptul legitim de a face asta în interiorul granițelor sale, desigur, dar are și dreptul de a-și trimite forțele dincolo de granițe pentru a submina capacitatea Rusiei de a trimite forțe în Ucraina”, a spus șeful diplomației britanice.

„Deci țintele militare legitime aflate dincolo de granițele Ucrainei fac parte din autoapărarea Ucrainei. Trebuie să recunoaștem acest lucru”, a adăugat Cleverly.

„Asta nu înseamnă că evaluez în vreun fel atacurile din Moscova, dar, în sens mai larg, țintele militare aflate dincolo de granițe sunt recunoscute la nivel internațional drept (ținte n.r.) legitime când vine vorba de autoapărarea unei națiuni”, a mai spus Cleverly.

Anterior, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că SUA nu susțin atacurile în interiorul Rusiei. Autoritățile rusești au anunțat, marți, că opt drone au atacat zone civile din Moscova şi din jurul acesteia, dar că fie dronele au fost doborâte, fie au fost deviate cu ajutorul unor echipamente electronice speciale, informează Agerpres.