Sentință definitivă în dosarul ”Colectiv”: Piedone – 4 ani cu executare

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

Curtea de Apel Bucureşti a pronunțat, joi, sentinţa definitivă în dosarul „Colectiv”. Majoritatea pedepselor au fost reduse față de cele dispuse de Tibunalul București în decembrie 2019.

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. De asemenea, instanța i-a interzis, vreme de 5 ani, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public

În primă instanță, Piedone luase 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

CAB a pronunțat și trei achitări:

– Aurelia Iofciu, şefa Serviciului autorizări comerciale din Primărie. Ea fusese condamnată în prima instanță la 8 ani de închisoare

Larisa Luminiţa Ganea, consilier superior (7 ani în prima instanță)

– Ramona Sandra Moţoc, referent superior (3 ani cu suspendare în prima instanță)

Alte pedepse în dosarul „Colectiv”

Pedepse mai mari au luat patronii clubului: Costin Mincu – 8 ani de închisoare, Paul Gancea – 6 ani şi 4 luni, Alin George Anastescu – 11 ani şi 8 luni de închisoare cu executare.

Pirotehniştii Marian Moise şi Viorel Zaharia au fost condamnaţi la 6 ani şi 10 luni.

Cristian Mihai Niţă, directorul firmei de artificii, a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni, iar Antonina Radu, pompier al ISU Bucureşti, a primit 8 ani şi 6 luni. Pompierul George Matei a fost condamnat și el la 8 ani şi 8 luni de închisoare.

La dezbaterile finale, avocaţii inculpaţilor au cerut achitarea sau pedepse mai blânde, pe motiv că procurorii au greşit când au decis trimiterea în judecată, iar judecătorii Tribunalului Bucureşti când au pronunţat pedepse cu executare. Procurorii au cerut pedepse „orientate spre maximumul prevăzut de lege”, argumentând că ordinea socială a fost „alterată” de corupţie, iar oameni au ars: „Nu vorbim de doi, ci de un cimitir”.

Piedone l-a ”descoperit” pe Dumnezeu înainte de pronunțarea sentinței

În așteptarea sentinței, Piedone a făcut ce fac mai toți politicienii când așteaptă verdictul Justiției: s-a declarat nevinovat și a vorbit despre Dumnezeu.

„În viața mea nu l-am văzut pe patron… Aveam aparatul de specialitate. Eu semnam o foiță, nu analizam spații, dimensiuni, declarații pe propria răspundere!

Colectivul a declanșat semnalul de alarmă pentru legiuitori, dar nu s-a făcut nimic. Au luat foc spitale, au luat foc în continuare, a luat foc absolut tot. Ce se întâmplat? Absolut nimic!

OK, dacă acarul poate fi Piedone și Piedone poate să îi invie pe toți morții… eu am tăcut șapte ani de zile! Pedeapsa mi-am trăit-o acum, în cei șapte ani de zile. Nevinovat! Nu puteți să știți ce înseamnă să nu te bucuri de ziua de mâine și să aștepți, pe nedreptate… Vreau să răspund pentru ce fac, nu pentru ce nu am făcut!”, a spus Cristian Popescu Piedone, înainte de verdictul CAB.

Primarul a mai spus că el are mare încredere în Dumnezeu și că primul lucru pe care l-a făcut dimineață a fost rugăciunea Tatăl Nostru și să se dea cu mir: „Astăzi justiția își va spune cuvântul. Și Dumnezeu, bineînțeles! Eu am mare încredere în Dumnezeu! Eu nu cred nimic, cred doar în Dumnezeu! Și dacă Dumnezeu a luminat acești judecători, nu pe cel cu plutonul de execuție care s-a întâmplat la Fond. (…) Cel mai rău îmi pare că nu am fost atât de ordinar și de jigodie raportat și în oglindă cu toți ăștia care pozează în fete mari”.

În 16 decembrie 2019, Tribunalul Bucureşti a pronunțat primele condamnări. Piedone a primit atunci 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

Tot în primă instanță, cei trei patroni ai clubului Colectiv a primit câte 11 ani şi 8 luni închisoare, Daniela Niţă (decedată între timp), patroana firmei de artificii, 12 ani şi 8 luni de închisoare, pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise – 9 ani şi 8 luni de închisoare şi, respectiv, 10 ani, Cristian Niţă, director al firmei de artificii, 3 ani şi 6 luni cu executare, George Matei şi Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul fără a lua măsurile legale, câte 9 ani şi 2 luni.

Acestea și restul persoanelor condamnate au fost obligate să plătească victimelor, în solidar cu Primăria Sector 4 şi ISU Bucureşti-Ilfov daune morale şi materiale de peste 50 de milioane de euro.