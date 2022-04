Specialiștii Tech, tot mai căutați de angajatori din Automotive, Fintech şi Energie

4.000 joburi tech și 1.000 programe de internship la târgul Angajatori de TOP Tech

Piața muncii din România înregistrează în 2022 o schimbare majoră în ceea ce privește cerințele angajatorilor, alimentată de transformările generate de pandemie din ultimii doi ani. Companii din industrii care în mod tradițional nu căutau cu precădere specialiști tech – Automotive, Fintech si Energie – sunt, în prezent, puse în situația de a-și reconfigura organigrama pentru a include angajați cu abilități tehnice.

Firmele prezente la ediția curentă a târgului Angajatori de TOP Tech au disponibile peste 5.000 de oportunități de carieră pentru specialiști tehnici cu diferite niveluri de experiență. Toate joburile din departamentele IT&C sunt remote, o facilitate apreciată în special de Generația Z.

Printre oportunitățile de carieră disponibile la târgul de joburi ce se desfășoară online până pe 1 mai, se numără 1.000 programe de internship pentru studenți, 2.500 de poziții pentru cei aflați la început de carieră (0-1 an experiență), 1.500 de joburi mid-level și alte 500 pentru candidații cu peste 5 ani de experiență.

Potrivit datelor organizatorilor, companiile care activează în domeniile Automotive, Servicii IT și Fintech au înregistrat o creștere notabilă a numărului de joburi tech disponibile în cadrul acestei ediții a târgului, urmate de firmele din Energie, dar nu numai.

“Domeniul IT este un domeniu a cărui importanță a crescut exponențial odată cu pandemia, iar planurile de digitalizare din toate industriile a făcut ca numărul de joburi din acest domeniu să crească proporțional. Pe lângă companiile de software, acum și cele din Automotive, Energie, Banking sau Consultanță recrutează într-un ritm accelerat candidați cu background în tehnologie. Dinamica este susținută și de centrele noi de tehnologie care s-au deschis în România în ultimii ani și se traduce și printr-un număr mare de programe pentru studenți, la aceasta ediție fiind disponibile 1.000 de internship-uri pentru următoarea generație de profesioniști tech. Schimbările din acest sector de activitate se reflectă și la nivelul deschiderii angajatorilor pentru a recruta candidați din alte domenii care doresc să se respecializeze”, a declarat Dragoș Gheban, Managing Partner, Catalyst Solutions, organizatorul târgului de joburi Angajatori de TOP.

Un alt domeniu unde numărul de oportunități de joburi în domeniul tech a crescut semnificativ în ultimii ani este cel pharma, unde sunt disponibile joburi precum Analytical Development Specialist sau Specialist Automatist.

Top centre tech din România

Cele mai active orașe din punct de vedere al ofertei de locuri de muncă rămân centrele tech consacrate precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov sau Iași, însă, anul acesta, pe Harta Centrelor de Tehnologie din România au apărut și orașe mai mici cum ar fi Zalău, Mioveni, Blaj, unde sunt disponibile joburi din domeniul tech la companii precum Renault, Bosch sau Michelin.

Green is the new Tech și inițiative CSR

Dincolo de vizitarea standurilor virtuale în vederea aplicării la una dintre cele 5.000 de poziții disponibile, experiența târgului online oferă praticipanților la Angajatori de TOP Tech ocazia de a discuta live cu angajatorii, dar și cu consultanți în carieră.

Potrivit celor mai recente studii, sustenabilitatea și inițiativele de responsabilitate socială ale companiilor reprezintă o prioritate pentru angajații care aparțin Generației Z, dar și pentru Milleniali, atunci când aleg viitorul angajator. În acest sens, cei interesați să afle ce proiecte de sustenabilitate demarează companiile prezente la târgul Angajatori de TOP Tech pot participa pe 18 aprilie la GREEN DAY – Green is the new Tech. Angajatorii participanți în această zi sunt și sponsorii unei ample inițiative în domeniul protejării naturii: pentru fiecare participant la webinar, se va planta un copac.

“Suntem foarte mândri de colegii noștri care au păstrat viu spiritul frumos al Zentiva, de-a lungul a șase decenii de când fabrica Zentiva din România funcționează fară întrerupere. Suntem o companie cu tradiție în industria farmaceutică din România, o companie căreia îi pasă, și ne simțim norocoși că lucrăm la Zentiva și activăm într-un domeniu în care activitatea noastră contează cu adevărat pentru ceilalți. Căutăm în permanență talente care să se alăture echipei noastre în cele trei divizii ale companiei: operațiuni comerciale, industriale și funcțiuni globale. În prezent avem disponibile posturi care se adresează atât absolvenților de studii medii, cât și specialiștilor cu studii în chimie, farmacie și alte domenii tehnice. Îi așteptăm pe vizitatorii celui mai mare târg de recrutare online, Angajatori de Top, să ne cunoască și să acceseze oportunitățile de carieră din compania noastră”, a menționat Ioana Lucescu, Director Comunicare, Zentiva România.

Programul evenimentului poate fi accesat aici.

Lista completă a companiilor participante la Angajatori de TOP Tech:

8×8, ABA – Austrian Business Agency, Accenture, Accesa, Atos, Atoss Software, Autoliv Romania, BearingPoint Romania, Bosch Romania, CER Cleaning Equipment, Continental, Dell Technologies, DRAXLMAIER Group, E.ON Romania, Elektrobit Automotive Romania, Enel, ENGIE Romania, Evalueserve, Finastra, Flex Romania, GE Digital Grid, Grupul Holcim Romania, Haier Europe, HCL Technologies, Hella Romania, Huawei, Huf Romania, Imsat, intive, K2View, Kone, MassMutual Romania, Mercedes-Benz Romania, METRO.digital, Michelin Romania, Miele, opesus, Preh Romania, Prysmian Group, Raiffeisen Bank, REI Development Services, Renault Grup, Siemens, Societe General Global Solution Service (SG GSC), Synopsys, Tara Interactive, UniCredit Services, Veeam Software, Wolters Kluwer, Yazaki Component Technology Romania, Zentiva Romania, ZF Tech Center Timișoara.

Partenerul educațional al evenimentului este ViatadeStudent.ro.