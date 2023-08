Statele Unite: A patra inculpare a lui Donald Trump apropie calendarul său judiciar de cel electoral

La o săptămână de la inculparea sa, luni, 14 august, de marele juriu al statului american Georgia pentru tentativă de inversare a rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020, fostul președinte Donald Trump anunță pentru lunea viitoare, 21 august, o conferință de presă, de pe poziția sa de principal candidat republican la următorul scrutin prezidențial american. Încă o declarație în seria multiplelor discursuri, declarații în care acuză Justiția că-l hărțuiește, pentru a-i bara calea spre Casa Albă anul viitor, programându-i procesele cât mai aproape și chiar intercalându-le cu alegerile primare în vederea desemnării candidaților finali la lupta de la prezidențialele de anul viitor. El repetă acuzațiile potrivit cărora dosarul implicării sale în acțiunile pentru inversarea rezultatelor alegerilor din statul Georgia, în 2020, este o făcătură “de la cap la coadă”. Și la această inculpare, Trump și aliații săi acuză o ”vânătoare de vrăjitoare” desfășurată cu tenacitate contra sa. Susține însă că ea nu are efect negativ asupra campaniei sale. Dimpotrivă, remarcă și jurnaliștii specializați în “calvarul” lui Trump, cu fiecare inculpare, cota sa de popularitate crește, dimensiunea fondurilor strânse pentru susținerea campaniei cresc. Rămâne însă de văzut cum evoluează în realitate campania lui Trump, comentează corespondentul RFI la Washington, în condițiile în care el are deja patru inculpări ce vor fi urmate de procese în opinia unora fulminante: inculpare în Georgia, la Washington, în Florida și New York.

Calendarul juridic se intercalează cu calendarul electoral, chiar se suprapune

Dacă data procesului – al patrulea – pentru tentativa de a inversa rezultatele alegerilor din Georgia în 2020 nu a fost încă programat, toate cele patru procese se vor intercala pur și simplu cu calendarul alegerilor americane de anul viitor, ceea ce în mod cert va influența într-un fel campania și va complica drumul lui Trump către Casa Albă. Mai mult, perspectiva unei condamnări încă înainte de prezidențiale este din ce în ce mai reală o dată cu această a patra inculpare în afacerea alegerilor din Georgia.

Procurorul Fanny Willis din comitatul Fulton (Georgia) a spus: dorește un proces rapid, în maximum șase luni, înaintea alegerilor primare republicane. În acest fel, în calitate de candidat republican, Trump ar apărea în fața alegătorilor americani cu o condamnare la închisoare fermă. El ar putea să-și desfășoare campania chiar din închisoare. Este adevărat, nu toate procesele sunt penale, două sunt civile (cum este cazul procesului pentru defăimare). Dar două sunt penale și va trebui să se prezinte în persoană, deși sunt programate intercalat în plină derulare a alegerilor primare. Juridic, în cazul proceselor penale, el este obligat să-și suspende campania electorală. Este cazul afacerii Stormy Daniels, în care este acuzat de fraudă contabilă pentru camuflarea cumpărării tăcerii fostei actrițe porno și evitarea unui scandal în pline alegeri prezidențiale din 2016 și afacerea documentelor clasificate cu care a plecat de la Casa Albă. Aceste procese sunt programate la 25 martie și respectiv 20 mai, în pline alegeri primare pentru desemnarea candidaților finali la scrutinul prezidențial. Dacă la acestea se adaugă, tot în pline alegeri primare, cel privind sabotarea proclamării adevăratelor rezultate ale alegerilor precedente și victoria lui Biden, însoțită de atacul asupra Capitoliului în ianuarie 2021, fiind vorba în această speță de un proces federal, procurorii nu au pentru Trump și aliații săi cei mai apropiați – circa 18 personalități – decât a-l alătura răufăcătorilor, fraudelor, falsului și uzului de fals sau corupției. Acuzații ce riscă să-l coste ani grei de închisoare.