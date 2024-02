Statele Unite: Cererea lui Donald Trump de a beneficia în justiție de imunitate penală a fost respinsă de Curtea de Apel

O Curte de Apel federală americană a respins cererea de imunitate penală a lui Donald Trump, ceea ce redeschide cale liberă procesului său de la Washington pentru tentativa de a inversa în mod ilegal rezultatele prezidențiale din 2020. Fostul președinte american Trump, actualmente favorit în cursa pentru obținerea din nou a candidaturii republicanilor la alegerile prezidențiale din noiembrie, încearcă prin multiple căi, tertipuri să amâne diversele sale procese penale cât mai târziu posibil, după scrutin. El a anunțat că va face apel la decizia de marți, 6 februarie, a declarat pentru France Presse purtătorul său de cuvânt, Steven Cheung. „Noi, au declarat toți cei trei judecători ai Curții de Apel federale, am pus în balanță interesul fostului președinte Trump de a beneficia de imunitate cu interesul public ce impune continuarea actualei proceduri”. Donald Trump invocase la audierile din 9 ianuarie la Curtea de Apel respectivă pericolul nerecunoașterii imunității sale și al continuării proceselor penale în derulare contra sa, prezicând”haos în țară”. Curtea de Apel a confirmat însă decizia pronunțată în prima instanță, în luna decembrie trecut. În consecință, Donald Trump devine cetățeanul Trump care beneficiază de aceeași protecție pe care o are oricare alt acuzat. Orice imunitate decurgând din vechiul mandat prezidențial, care l-ar fi protejat doar când era în funcțiune, nu-l mai protejează contra actualelor urmăriri în justiție”, a anunțat completul de judecată.

Reamintim că Donald Trump este deferit justiției și în statul american Georgia pentru fapte privind de asemenea ingerințe electorale. În plus, va trebui să răspundă în fața unui tribunal federal pentru gestiunea calificată „neglijentă” a documentelor confidențiale după plecarea sa de la Casa Albă.